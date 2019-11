REAKCIJE NA SKANDALOZNU NASLOVNU STRANU NIN: Ovo može biti pogubno! Zaustaviti stravičnu kampanju prizivanja zločina!

Na naslovnoj strani novog izdanja nedeljnika NIN uperena je puška u predsednika Srbije Aleksandra Vučića! Time se, navodi se u komentarima na društvenim mrežama, neskriveno crta meta na čelo predsedniku.

Reakcije na ovu nedopustivu naslovnicu stižu sa svih strana.

Marko Matić, novinar medijske mreže Antidot Poruka ispod radara

- Već duže vreme NIN se ističe kao tabloidni nedeljnik koji svojim skandaloznim naslovnicama pokušava na sebe da skrene kakvu-takvu pažnju. U skladu sa takvom uređivačkom politikom NIN je i ovoga puta objavio fotografiju puške čija je cev okrenuta u predsednika Srbije za koju će verovatno dati cinično objašnjenje da je u pitanju puka slučajnost iako je jasno da se izbora fotografije krije jasna namera i nimalo slučajna poruka. Krajnje je vreme da medijska i novinarska udruženja, kao i javnost u celini, jasno osude ovakvo neprofesionalno i neodgovorno ponašanje uredništva NIN jer je ovo otvoreno stvaranje atmosfere za fizičke napade na najviše državne funkcionere. Iako ne možemo da govorimo o otvorenom pozivu na ubistvo, jasno je da je u pitanju vešto smišljena submisivna poruka čije je dejstvo čak i opasnije od otvorenih poziva koji bi naišli na nedvosmislenu osudu javnosti i reakciju državnih organa. Ovako se ta poruka šalje ispod radara sa namerom da kod čitalaca izazove određenu reakciju i posledice sa kojima uredništvo NIN ne bi moglo direktno da se poveže.

Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije Strani plaćenici i domaći izdajnici

foto: jagodina.org

- Očigledno je ovo neko debelo platio sa željom da se sve pozitivno što je urađeno u Srbiji, uruši jednom aferom. Poznato je ko to radi - strani plaćenici i domaći izdajnici. Država mora da stane na put, ne samo ovakvim slikama, nego i ljudi koji organizuju sve to. Jer uperena puška u predsednika ima tri tumačenja, građani dobro mogu to da zaključe - kaže Marković.