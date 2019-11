STEFANOVIĆ JASAN: Andrej Vučić nije imao nikakav kontakt sa Koluvijom, a ni ja ga ne poznajem niti sam ga ikada sreo

Ministar policije Nebojša Stefanović istakao je danas da brat predsednika Aleksandra Vučića, Andrej, nije imao nikakve veze sa čovekom iz slučaja "Jovanjica", i da je njegovo navodno dovođenje u vezu samo služilo da se uprlja dobra akcija policije.

Stefanović je, na konferenciji za štampu, rekao da ni on lično nije poznavao osumnjičenog Predraga Koluviju, niti da ga je ikada sreo, čuo se s njim ili rukovao.

"Govorili su da je prvi poziv, drugi ili šesti tog dana uputio Andreju Vučiću. Nijedan poziv nije upućen Andreju Vučiću. Ssest meseci unazad nije bilo niti jedan poziv njemu. Niti ga je Andrej Vučić zvao, niti su se sreli, ili viđali", podvukao je on.

Stefanović je ukazao da je bilo ljudi koji su odlazili na ovo privredno dobro, navodeći ministra Aleksandra Vulina, koji je 2015. obišao to imanje, ali kada se ono bavilo uzgojem organskog paradajza.

"Mnogo je spinova i laži, a suštinski je to služilo samo da se negativna slika bavi na dobru akciju policije. Ova akcija je rezultat rada države", naglasio je on.

Stefanović je ukazao da policija nije izlazila u javnost sa informacijama o ovom slučaju, jer je na tužilaštvu da odluči kada se to radi, a i ujendo kako ne bi ugrozila istragu koja je bila u toku.

Izneo je da je 13.novembra, prilikom pregleda lica koja su se nalazila u vozilu sa svetlosnom i zvučnom signalizacijom, koja nema veze sa policijskom ili državnom, već je kupljena mimo toga, pošto neki ljudi misle da to mogu da rade i nabavljaju na divlje takvu vrstu opreme, otkrivena lažna policijska legitimacija.

"Zaustavljanjem takvog vozila pokazujemo ozbilnost države, da ne znači da ako neko ima tu signalizaciju da neće biti zaustavljen. Prilikom pretresa vozača i suvozača pronađeno kod Predraga Koluvije falsifikovana legitimacija MUP-a, navodno izdata 2009.godine. Ova elgitimiacije sa brojem postoji kod drugog policajca, koji se nalazi u jednoj od PU u Kruševcu ili Kraljevu. Utvrđeno da je skenirana ili manipulisana sa nekom od legitimacija, uklapane su slika i brojevi. To se dešavalo u nekom ranijem periodu, misleći da to može 2009. Srećom policajci su to dobrom akcijom prozreli, zaplenili,i uhapsili, a tim ljudima određeno je zadržavanje", objasnio je on.

Istog dana obavešten je tužilac Višeg tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, koji je izdao nalog za pretres stanova.

Pretresi su obavljeni od 14. do 19. novembra, a u Jovanjici je pronađena laboratorija za proizvodnju opojne droge, 800 kilograma suve droge, i više hiljada stabljika sirove droge, koja je zaplenjena i koja će nakon sušenja biti izmerena kako bi se dobila precizna težina narkotika rekao je on.

Po dobijanu naloga od tužioca da se započnu istražne radnje, policija, prema njegovim rečima, nije imala mogućnost da obaveštava javnost o preduzetim aktivnostima.

"Pošto je bilo pitanje što ministar nije došao da se slika. Nisam došao ni ranije da se slikam pored narkotika, jer to nije moj zadatak, već da organizujem podršku policiji da najbolje radi. Tužilac je taj koji procenjuje u kom trenutku izlazimo sa informacijom u javnost. Ako imamo istragu koja na tom imanju traje, zaplenjena ogromna količina narkotika, da li bi bilo normalno da obaveštavamo javnost šta smo pronašli i time upozorimo moguće saučesnike", upitao je on dodajući da su pronađeni i pištolj i revolver.

Rekao je da je policija odlično obavila istragu, došla do svakog dokumenta, obezbedila lice mesta, kako ništa ne bi nestalo, zaplenila sve mobilne telefone.

Sve je, kako ističe, urađeno po zakonu, i postupalo se po slovu zakona i nalogu tužioca.

Utvrđeno je, kako kaže, a to je stvar koja će se dalje proveravati, jer istraga još traje, poslovni odnos koji je Jovanjica imala sa privrednim društvom "Superior" iz Velike Plane, društvom koje je dobilo odobrenje da se bavi industrijskim konopljem.

Tom društvu je dato odobrenje da koristi jednu parcelu u Staroj Pazovi.

Odnosi između dva privredna društva biće istraženi, i na svaki detalj istražni organi obraćaju pažnju, rekao je Stefanović ističući da ne postoji način da bilo ko izbegne pravdu.

(Kurir.rs/Tanjug)

