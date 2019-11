VESIĆ O NASLOVNOJ STRANI DANASA: To je direktan poziv na ubistvo predsednika Vučića

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je jutros da je nova naslovna strana dnevnog lista Danas direktan poziv na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića iza koje stoji Dragan Đilas.

"Naslovna strana NIN-a na kojoj je direktno snajper uperen u predesednika Vučića, a to kroz nekoliko dana ponavlja dnevni list Danas na svojoj naslovnoj strani u vidu karikature Koraksića Koraksa je otvoren proziv na ubistvo predsednika države iz koga stoji Dragan Đilas jer on vodi ovu novinu i odlučuje šta će biti u njoj i ko će biti targetovan i napadnut", ukazao je Vesić u jutarnjem programu tv Pink.

On je podsetio da je ta politika na ulicama Beograda i Srbije kontinuirana. Kako je naveo, hajka, napadi na političke protivnike, spaljivanje knjiga, dolazak ispred kuće - kako moje, tako i drugih koji su javni funkcioneri, a kulminacija su, prema njegovim rečima, dve naslovne strane, prvo NIN-a, a onda i Danasa gde se otvoreno proziva na ubistvo predsednika države.

"To je jedina politika Dragana Đilasa, jer oni ne znaju odgovore kako da podignu plate građanima, kako će biti novih investicija, ne znaju da odgovore kakav je njihov plan za Kosovo i Metohiju, ne znaju da odgovore kakva će biti njihova politika sa EU i Rusijom, i njihova je jedina politika poziv na ubistvo Vućića", naveo je Vesić.

On je istakao da bi bilo gde u svetu profesionalno uredništvo ne bi objavilo takvu karikaturu.

"Ne znam šta bi se desilo sa tom novinom u nekoj zapadnoj zemlji. Ali očigledno Đilas misli da preko svojih medija može da vodi politiku hajke, jer on apsolutno nema nikakvu drugu politiku, jer za Vučića narod glasa i to je za njega noćna mora, i zato treba eliminisati Vučića", ukazao je Vesić.

On je podsetio da je 2003. godine bio saradnik Zorana Đinđića i da ga ovakve naslovne strane podsećaju na medijsku pripremu Đinđićevog ubistva.

"Dan pre Đinđićevog ubistva, dnevna novina Identitet je objavila sliku da je Đinđić na meti slobodnog strelca i to se desilo dan kasnije. Da ne pričam kako su se izruglivali kod pokušaja atentata kod hale Limes, i kako su tada svi ovi današnji veliki novinari koji danas napadaju Vučića pričali kako je to Đinđić sam sebi organizovao pokušaj atentata zbog podizanja politčkog rejtinga. To se isto dešava i danas. U zemlji gde je ubijen premijer, u zemlji gde je stotine hilhada ljudi stradalo u građanskim ratovima, pozivati na ubistvo govori da Dragan Đilas nema nikakve ograde kada je u pitanju njegov dolazak na vlast", istakao je Vesić.

Ista strategija je, kako je primetio, i kriminalizacija porodice i saradnika predsednika Vučića.

"Napadati brata predsednika, Andreja Vučića koji nema ni jednu državnu funkciju, a potom ga terati da se brani za navodne afere za koje nisu izneli ni jedan dokaz. Da li je neko odgovorao kada su lansirali priču, pre nekoliko godina da je Andrej Vučić vlasnik neke firme, pa se ispostavilo da mu je ukradena i falsifikovana lična karta, da je vlasnik restorana, i tako svaki mesec se fabrikuje neka nova izmišljena afera", podsetio je Vesić.

On je istakao da ove skandalozne naslovne strane nisu sloboda medija.

"Ovo je direktan poziv na ubistvo i ovo nema veze sa slobodom medija. Jer pravo na političko udruživanje i pravo na postojanje vlasti i opozovije ne podrazumava da opozicija može da poziva na nečije ubistvo. Ali nažalost imamo jednu histeričnu grupu okupljenu oko Dragana Đilasa, poput Marka Bastaća, Miljuša, Ivana Ivanovića i Tatjane Vojtehovski", naveo je Vesić.

On je ocenio da se ovim povodom neće oglasiti ni UNS ni NUNS, niti lažna elita jer je, kako je rekao, za njih normalno da se poziva na Vučićevo ubistvo, jer oni ovo smatraju za normalno medijsko delovanje, da je normalno pozivati na linč i dolaziti pred kuće političkih protivnika i to je politika koju vodi Dragan Đilas, jer ne bi li se ponovo dočepao reklamnih sekundi na RTS-u.

Vesić je ukazao da će iza Aleksandra Vučića ostati stotine kilometara puteva, više od 200 otvorenih fabrika, te činjenica da je Srbija ponovo postala važan faktor u međunarodnoj zajednici, što potvrđuje i podatak da će Srbija u poslednjem kvartalu imati najveći rast BDP-a u Evropi.

"Kao što u Beogradu ostaju rekonstruisani trgovi, ulice i fasade. Tenutno je u srpskoj prestonici više od 300 kranova i preko 4.000 gradilišta, dok iza politike Dragana Đilasa ne ostaje ništa, osim poziva na ubistvo. Samo preko firmi Dragana Đilasa dok je bio na vlasti prošlo je 619 miliona evra, to je pola godišnjeg budžeta Grada Beograda koji je usvojen juče na Skupštini, i sam je priznao da je imao dobit od oko 100 miliona evra. Takvima bi u svetu bilo zabranjeno da se bave politikom", zaključio je Vesić, preneo je gradski Sekretarijat za informisanje.

(Kurir.rs/Tanjug)

