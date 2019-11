VULIN OTVORENO O NASLOVNICI LISTA DANAS: Jedina politika Saveza za Srbiju je ubiti Aleksandra Vučića

Žao mi je što je Savez za Srbiju pokazao da mu je jedina politika - ubiti Aleksandra Vučića, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin komentarišući naslovnu stranu poslednjeg broja dnevnog lista Danas.

On je ocenio da "ponovljena naslovna stranica kojom se poziva na ubistvo predsednika Vučića ima za cilj da svaku pretnju obesmisli, učini je nevažnom, ali da na kraju dovede do ubistva".

"Nema drugog načina da objasnite zašto biste predsednika Republike stavili ispred snajpera, zašto biste mu ponovljeno pretili smrću", naveo je Vulin, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ministar Vulin je rekao da je reakcija javnosti na naslovnu stranu NIN-a bila žestoka, a da će na naslovnu stranu Danasa biti nešto blaža.

"Već neki sledeći put, a ponoviće se, biće još blaža sve dok ne postane potpuno normalno da pretite smrću predsedniku Republike, da njemu i njegovoj porodici stavljate do znanja da vam je jedina politika da ubijete Aleksandra Vučića. Tako se zove neki psihopata, tako se priziva neki ludak, koji će na kraju pokušati da uradi to na šta NIN i Danas pozivaju i to što, nažalost, predstavnici Saveza za Srbiju sanjaju", rekao je Vulin.

On je postavio pitanje da li urednici Danas-a i NIN-a mogu svojoj deci da objasne zašto žele nečiju smrt.

"Ne znam da li svojoj deci mogu da objasne zašto žele smrt predsednika Vučića i kako bi se oni osećali da se njihova slika pojavi na nekoj sličnoj naslovnoj strani. Ne znam da li mogu to da objasne svojoj deci ali znam da to Srbiji ne možete da objasnite. Žao mi je što je Savez za Srbiju pokazao da mu je jedina politika - ubiti Aleksandra Vučića", izjavio je ministar Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug)

