VUČIĆ IZ SOČIJA OTVORENO O SASTANKU S PUTINOM: Mnogo dobrih pitanja smo pokrenuli, vojna saradnja je odlična

"Imali smo veoma dobre razgovore, veoma sadržajne i kao predsednik naše zemlje izuzetno sam zadovoljan rezultatima. Zahvalan sam predsedniku Putinu na njegovom ličnom doprinosu da naši odnosi budu veoma dobri, zahvalan na mnogo toga što je uradio u prošlosti za Srbiju. Naša politička i ekonomska saradnja je odlična. Mi računamo na podršku Rusije na svim međunarodnim forumima i organizacijama, ali i Rusija računa na našu podršku. Za Srbiju je od ključnog značaja naša ekonomska saradnja, naša trgovinska razmena raste iz godine u godinu i verujem da će u 2020. godini biti još veća. Razgovarali smo i o brojnim i značajnim infrastrukturnim projektima. Predsednika Putina sam pozvao da dođe u Beograd, a sa velikom čašću sam prihvatio poziv da prisustvujem Danu pobede 9. maja u Moskvi. To je ogromna čast za nas! Posebno želim da se zahvalim predsedniku Putinu što poštuje nezavisnost Republike Srbije, što poštuje naš suverenitet i naše pravo da sami donosimo odluke." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

