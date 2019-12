PREDSEDNIK VUČIĆ: Račak nesporan falsifikat, postoje dokazi koji govore da se tamo nije dogodilo ono što Albanci govore!

Navodni masakr civila u selu Račak jeste falsifikat, smišljen da opravda agresiju na našu zemlju i za to postoje dokazi, ponovio je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da taj slučaj, konkretno krivična prijava Prištine protiv njega zbog takve izjave ukazuje na naše slabosti, jer nismo kao Albanci uvek svi spremni da branimo nacionalni i državni interes.

Vučić je, upitan za krivičnu prijavu koja je podneta protiv njega zbog negiranja navodnog masakra civila u Račku, kazao da može da govori satima na tu temu.

Podsetio je da postoje određeni dokazi da se u Račku nije dogodilo ono kako to Albanci predstavljaju.

"Imate njihove vojne izveštaje pod rednim brojem 198 kako su lekari išli u Račak da pruže pomoć pripadnicima OVK, a ako ste OVK onda niste nedužni civili", objasnio je Vučić.

Podsetio je i na to da je pretresno veće u Haškom tribunalu, na koje se pozivaju, tražilo od tužioca da ne izvodi dokaze u tri slučaja - Račak, Paladište, i Dubrava - jer je bilo jasno da tu ne mogu da dobiju ništa kao tužilačka strana.

Dodao je da postoji samo presuda albanskog suda protiv Zorana Stanojevića zbog ubistvo jednog civila pod vrlo sumnjivim okolnostima, tako da je i Boris Tadić morao da ga pomiluje.

Vučić je istakao da nije iznenađen izjavama Vilijema Vokera o Velikoj Albaniji.

"Nisam iznednađen stavovima da je to kruna u njegovoj karijeri da treba da se stvori Velika Albanija, da je to najbolje rešenje za sve probleme", kazao je on.

Vučić je rekao da je ovaj slučaj pokazao naše slabosti: "Kada treba da napadate svoje ljude, svoju vlast, državu, niko neće biti glasniji od nas. Kada treba da odbranimo, sačuvamo nacionalne interese, javiće se samo nekoliko nas, a ćutaće svi, dok će Albanci svi da se jave i kažu isto. Zato su bili uspešniji. Njima je nacionalno i državno pitanje iznad partijskog interesa“, podvukao je on.

Vučić je kazao da je srećan što su njemu država i narod uvek ispred ličnih i partijskih interesa.

"Još kada vide krivičnu prijavu protiv mene, niko više ne sme da kaže bilo šta o Račku. Srećan sam zbog prijave, jer sada su otvorili temu o kojoj ću govoriti svakog dana na svakom mestu. Neka me prokazuju svakog dana. Baš da vidimo zašto ste donosili zaključke i pronađete povod za tešku agresiju protiv Srbije kakva je bila NATO agresija samo nekoliko dana kasnije", rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

