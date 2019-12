LAZANSKI OTKRIO ŠTA SE KRIJE IZA NAPADA O TRGOVINI ORUŽJEM: Srbija im trn u oku, izmišljaju afere samo sa jednim CILJEM

Miroslav Lazanski, iz pozicije nekadašnjeg vojno-političkog komentatora i dugogodišnjeg poznavaoca svetskih tokova trgovine naoružanjem i vojnom opremom, govori o prljavoj kampanji koja se već duže vreme vodi protiv srpske vojne industrije.

- Sve što Srbija radi vezano za trgovinu oružjem i vojnom opremom je potpuno legalno i jedna smo od pet zemalja u svetu po transparentnosti u ovoj oblasti - kaže Lazanski uz opasku da ga uprkos tome ni malo ne čudi kampanja protiv srpske vojne industrije.

Lazanski ističe da je srpska vojna industrija u velikom usponu poslednjih godina i da je upravo zato postala meta.

- Ne prodajemo mi više samo metke i čaure, već postajemo ozbiljan igrač jer na svetsko tržište oružja sada plasiramo moderne složene sisteme naoružanja. Takva srpska vojna industrija postaje trn u oku konkurenciji, ne samo u regionu nego i u svetu - kaže Lazanski i dodaje:

- Otuda razlozi za sve žešću kampanju, izmišljene optužbe i afere, sa samo jednim ciljem - da se naša vojna industrija potisne na tržištu, proglasi crnom ovcom, kako bi neki druge kompanije iz regiona, koje nude slične prozvode, zauzeli njenu poziciju.

Lazanski napominje da i američke komanije koje se bave proizvodnjom i prodajom naoružanja isti interes, je Srbija ima daleko lakši prolaz kod zemalja članica pokreta Nesvrstanih, još iz perioda bivše SFRJ.

Govoreći o delu opozicije koji fabrikuje afere u vezi sa trgovinom oružjem, Lazanski smatra da je reč o još jednom pokušaju da se izazove haos u zemlji.

- Njima očigledno ide u prilog da domaće vojne fabrike propadnu, da radnici ostanu bez posla i eto ti haosa. Zato koriste svaku priliku pa i trenutno stanje u svetu oblasti trgovine oružjem - uveren je Lazanski.

Kod nas je opozicija podigla frku oko prodaje našeg oružja Avganistanu. Ta država nije ni pod kakvim sankcijama, naglašava naš sagovornik.

- Avganistanu oružje prodaju i Amerikanci i Rusi. Rusi su im pre tri godine prodali 10 helikoptera Mi-17. I šta je tu sporno? - pita Lazanski.

Komentarišući najnoviji izveštaj Ministarstva finansija SAD u kome se pominju i neki srpski trgovci oružjem, među kojima i Slobodan Tešić, Lazanski kaže:

- Gospodina Tešića poznajem 25 godina kao vojno-politički komentator. Poznajem i mnoge druge domeće i svetske trgovce oružjem, kao i direktore državih i privatnih kompanija koje se time bave. Neki ovde likuju jer Amerikanci Tešića nazivaju dilerom oružja, ne znajući da je taj termin potpuno prihvaćen svuda u svetu, a samo kod nas ima pežorativno značenje. Dakle, gospodin Tešić prodaje oružje u skladu s propisima. Tačno je da je mu je zabranjen ulazak u neke zemlje, ali mu nikad nije zabranjena delatnost kojom se bavi - kaže Lazanski i dodaje:

- Njegov problem je zato što je sposoban privrednik i što je uspeo da uđe u deo tržišta SAD. Zato ga stavljaju na crne liste. Tešiću treba dati orden jer kao privrednik donosi ogroman novac sprskoj vojnoj industriji.

Protiv Tešića, tvrdi Lazanski, ne postoji odluka bilo kojeg suda, ni našeg ni stranog, da on ne sme da prodaje oružje.

- On nema niti jednu presudu protiv sebe. On uredno plaća poreze, putuje Evropom. Njegov "problem" datira od 2003. godine kada je izvezao puške u Nigeriju, a Nigerija deo te posiljke poslala u Liberiju koja je bila pod sankcijama UN. Ali "end juzer" je glasio na Nigeriju i Tešic je tu pravno čist. No, tada su ga Englezi uzeli na nišan zbog toga što je njima zbog Tešića propao posao u Nigeriji i čak su snimili i film o njemu. Ko zezne Zapad u prodaji oružja taj zaista zaslužuje film. Pisao sam o tome u dve kolumne u Politici i u jednom velikom tekstu u NIN-u - ističe naš nekadašnji vojno-politički komentator.

Lazanski dodaje da ne ulazi u to koji je prodavac oružja dobio robu po kojoj ceni, već da samo staje u odbranu srpske vojne industrije.

- Kod nas se amateri bave ovom tematikom i nije im jasno da su privatni i državni trgovci oružjem i kod nas i u svetu potpuno izjednačeni zakonom. Ako državna fabrika na tenderu pristane da proda privatniku oružje, šta je tu problem? Pitanje cena po kojima neko kupuje oružje stvar poslovne politike svake fabrike oružja, a ako je nešto sporno tu je tužilaštvo da stvar ispita - zaključuje Lazanski.

(Kurir.rs/Informer)

Kurir