ATENTAT ZLOSLUTNA PORUKA SRBIMA U CRNOJ GORI: Pucnjima na ktitora SPC i Milovog protivnika žele da zastraše građane u CG

Pokušaj ubistva crnogorskog biznismena Miodraga Dake Davidovića (62), koji se desio u utorak uveče u hotelu „Kraun plaza“ u Beogradu, loša je poruka celom srpskom narodu u Crnoj Gori, ocenjuje Andrija Mandić, lider opozicionog Demokratskog fronta. Davidović, inače veliki darodavac srpske crkve u Crnoj Gori, te kobne večeri bio je u društvu vladike budimljansko-nikšićkog Joanikija.

- Taj atentat je zloslutna poruka i ne dolazi slučajno u trenutku kada je u skupštinsku proceduru stavljen zakon protiv Srpske pravoslavne crkve (SPC), koji nosi lažno ime „zakon o slobodi veroispovesti“.

Imamo na jednoj strani državni teror koji se vrši nad čitavim srpskim narodom u Crnoj Gori i u SPC, a na drugoj strani ove konkretne akcije i zločin - kaže Mandić za Kurir.

Na taj način, dodaje on, pokušava se zastrašivanje građana Crne Gore da dođu na najavljeni crkveni sabor.

- To je sve nastavak logike zločinaca koji hoće da zastraše građane pred veliki crkveni sabor 21. decembra u Nikšiću. Siguran sam da se građani neće uplašiti i da će većina stati snažno u odbranu svoje crkve i naroda - poručuje Mandić.

Lider Prave Crne Gore Marko Milačić smatra da ispaljeni metak nije samo poruka za Davidovića.

- Činjenica da se pokušaj ubistva biznismena, ktitora i otvorenog protivnika režima Mila Đukanovića dogodio dok je on bio u društvu episkopa budimljansko-nikšićkog vladike Joanikija ukazuje da je reč o poruci koja se ne tiče samo Davidovića već i vladike, a time i SPC u Crnoj Gori. Pucanj u grupu u kojoj se nalazi i vladika Joanikije legitimno otvara sumnju u to i da je on bio meta ovog krivičnog dela - kaže Milačić.

Davidović je ranjen u šaku dok je bio u društvu vladike budimljansko-nikšićkog Joanikija. Dok beogradski mediji navode da je pucanj bio na ulazu u hotel, crnogorski sajt In4st.net saznaje da su oni sedeli u jednoj od sala na prvom spratu hotela.

- Davidović je nalakćen rukama na sto nešto objašnjavao vladici kad se čuo tup udarac kroz staklo i opiljak od stolice je vladiku pogodio iznad oka. „Na pod“, viknuo je čovek iz obezbeđenja, „gađaju nas snajperom“, dodao je, bacajući se i sam prema vladici Joanikiju i Davidoviću - piše ovaj portal i dodaje da je snagu projektila oslabilo debelo dvoslojno staklo konstrukcije hotela i naslon stolice, kao i da je metak profesionalca verovatno stigao sa okolnih zgrada.

ANALIZA KRIMINOLOG ZLATKO NIKOLIĆ

Ubice mogu da se vrate, za likvidaciju uzimaju i do 100.000 €

Osobe koje su pucale u Davidovića imale su nameru da ga likvidiraju, ali su promašile, što otvara mogućnost da se vrate, kaže za Kurir kriminolog Zlatko Nikolić. - Ovde nije reč o namernoj omašci, niti su želeli samo da ga zaplaše, već su hteli da ga likvidiraju. Sigurno je da su znali da on nije mali igrač, pa su zato s distance ovo uradili i nisu se previše približavali meti. Postoji mogućnost da ubistvo pokušaju opet, i to kad nađu neku bolju priliku - objašnjava Nikolić. On podseća na to da puška nije izgorela. - Naravno, hteli su da unište tragove DNK, ali je puška ostala u autu, tako da će policija imati tragove - kaže Nikolić. On dodaje da se na crnom tržištu cene usluga plaćenih ubica kreću u velikom rasponu i da to zavisi od bitnosti mete, pa u zavisnosti od toga iznose od 20.000 do 100.000 evra.