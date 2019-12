MILO IMAŠ LI IOLE PAMETI: Patrijarh Irinej poručio crnogorskoj vladi da odustane od otimanja svetinja SPC!

Upitan o Zakonu o slobodi veroispovesti, koji je nedavno usvojila vlada Crne Gore, a koji se ugrožava i pokušava otimanje više od 650 pravoslavnih hramova u toj zemlji, poglavar SPC odgovara:

- Ako imaju iole pameti, treba da odustanu od donošenja tog zakona. Nadamo se i molimo da odustanu i da naše svetinje neće biti ugrožene.

Komentarišući poziv anatemisanog popa i poglavara samozvane Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Miraša Dedeića da se spreči predstojeći crkveni sabor u Nikšiću, patrijarh Irinej kaže da on ništa drugo i ne radi osim što se upliće u pitanja koja ga se ne tiču.

- Nemam reči. On nije ni pop, ni svešteno lice da bi mogao govoriti o tome. On nije ništa. On je raščinjeni sveštenik. Šta će drugo da radi sem da se meša - kaže prvi čovek SPC za Kurir.

Koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske Velibor Džomić ističe da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pri vladi Crne Gore godinama finansira organizaciju koju vodi Dedeić, te da on saopštava stavove onih koji ga plaćaju:

- Nije prvi put da Dedeić unosi zlu krv među pravoslavni narod, to mu je zadatak. Da je nešto znao, ne bi sebe doveo do toga da bude raščinjen i izopšten iz SPC.

Podsetimo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je vernike da u što većem broju prisustvuju crkveno-narodnom saboru u Nikšiću 21. decembra, na kojem će biti mošti Svetog Vasilija Ostroškog, dok samoproglašeni poglavar nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Miraš Dedeić agituje za sprečavanje skupa.

Marko Milačić STAVLJATE METU NA ČELO VASILIJU OSTROŠKOM foto: Printskrin / You Tube Predsednik Prave Crne Gore Marko Milačić juče je Đukanoviću poklonio ikonu Sv. Vasilija Ostroškog. Uz to je ostavio i propratno pismo upozorenja na kletvu Sv. Vasilija. - Poklanjam vam, gospodine Đukanoviću, ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, da bude vaše oružje u borbi sa samim sobom, da do kraja ne izgubite sebe, da je pogledate u oči i da se, makar potajno, setite da je Bog već u vama i da vas je već pobedio. Ako usvojite najavljeni zakon, morate znati da stavljate metu na čelo Svetom Vasiliju Ostroškom - naveo je Milačić.

- Donećemo mošti Svetog Vasilija Ostroškog na sabor u Nikšiću. Mnogo je duboka i komplikovana priča u Crnoj Gori, ali ne sme se dozvoliti da se budućnost Crne Gore gradi na bogomržnji i bratomržnji, već na pomirenju i bratskoj slozi - izjavio je Amfilohije.

Podsetimo, crnogorsku vlast, koja želi da donese sporni zakon, čine predsednik Milo Đukanović i premijer Duško Marković.

