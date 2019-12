DAČIĆ: Predlagao sam podelu Kosova i Metohije pre Stivena Mejera, ali Priština sve odbija

Dačić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara u Moskvi da prokomentariše jučerašnju izjavu bivšeg šefa CIA Stivena Mejera, koji vidi rešenje Kosova i Metohije u podeli teritorije i da bi ta granica trebalo da bude na Ibru.

"Ja sam to odavno predlagao, to su sve bili moji predlozi. O tome svemu treba ozbiljno i kompetentno razgovarati. U formatu koji o tome može da odlučuje. Kako dijaloga trenutno nema, mislim da je bespredmetno sada iznositi ideje o kompromisu, sada kada druga strana nema.

Čuli ste da oni ne prihvataju nikakve predloge, i da ukoliko mi ne priznamo Kosovo i Metohiju, da će izbiti rat. Smatram da se u takvim uslovima zaista ne može nikako pregovarati", istakao je Dačić tokom zvanične posete Moskvi.

On smatra, da Priština ne shvata da se njihova pozicija u međunarodnim odnosima veoma promenila, tako da je Srbija pojačala svoju poziciju.

"Aktivnosti predsednika Aleksandra Vučića na međunarodnoj sceni i brojni sastanci sa zvaničnicima, doprineli su mnogo većem razumevanju za Srbiju. Treba uzeti u obzir i da je 17 zemalja povuklo priznanje za nezavisnot Kosova i Metohije. Lavrov je i danas govorio javno na sastanku. On kaže da su na početku procesa Albanci govorili da ima 116 zemalja, a sada Albanija kaže da ima 98 zemalja koje priznaju Kosovo i Metohiju", rekao je Dačić.

On dodaje i da je taj broj neizvestan i da zemalja koje su priznale Kosovo i Metohiju ima mnogo manje. "Situacija se mnogo promenila, oni to ne shvataju, misle da su i dalje miljenici međunarodne zajednice. Da bi se došlo do kompromisnog rešenja, na njih pritisk moraju da izvrše oni koji su ih stvorili", objasnio je Dačić.

Kurir.rs/Tanjug

Foto EPA / Koča Sulejmanović

Kurir