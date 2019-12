MATIJA PORUČIO MILU: Odrekao si se oca i majke, vere i jezika i pisma! NIJE ZA DŽABE, ALI NIJE TO UKLESANO U KAMEN

Ako se odrekao, nije to uklesao u kamen. I on može da se predomisli, a kamen preštemuje, kaže za Kurir akademik

Akademik i pesnik Matija Bećković smatra da vlast u Crnoj Gori, najavom usvajanja zakona kojim želi da prisvoji svetinje Srpske pravoslavne crkve (SPC) u toj državi, zapravo namerava da „ozakoni nešto nezakonito kako bi sve bilo po zakonu“.

Za crnogorskog predsednika Mila Đukanovića kaže da se nije za džabe odrekao vere i pisma. No, ipak, kako kaže u intervjuu za Kurir, možda se jednog dana i predomisli.

Kako vidite nameru crnogorske vlasti da donese zakon kojim bi prisvojili srpske svetinje u Crnoj Gori? Ovih dana uporno ponavljaju da neće odustati od tog zakona... - Namera je da zakonom ozakone nešto nezakonito kako bi sve bilo po zakonu. A tek kad srpske crkve budu njihove, da se u njima krste i donesu zakon u šta mora da se veruje. Nije slučajno Crna Gora nazvana besudna zemlja.

Tamošnji premijer Duško Marković kaže da ne vidi nijedan razlog da Ostrog bude u vlasništvu SPC. On se poziva na to da je beogradski Hram Svetog Save u vlasništvu države, što nikome ne smeta. - Tek smo počeli restauraciju, a vraćamo se na nacionalizaciju. Za Ostrog se zna i ko je vlasnik i ko su mu naslednici, koji se tamo mogu videti svaki dan. U nepreglednim kolonama.

Jednom ste rekli da se crnogorski predsednik Milo Đukanović „odrekao svog imena, vere i pisma“. Zašto je to uradio? - U svakom slučaju, nije se odrekao džabe. Kao i svi koji su se odricali imena, oca, majke, vere, jezika i pisma. Ali ako se odrekao, nije to uklesao u kamen. I on može da se predomisli, a kamen preštemuje.

Neki čak kažu da su Đukanoviću danas u regionu svi bliži i draži od Srba? - Kamo sreće da je to samo njegov slučaj, a ne i mnogih drugih Srba.

Kako vi, generalno, vidite njegov odnos prema Srbima? Šta biste mu poručili tim povodom? - Merry Christmas & Happy New Year!

Da li mislite da se građani Crne Gore kaju što su svojevremeno na referendumu glasali za otcepljenje od Srbije? - Nisu oni glasali za otcepljenje od Srbije, nego oni koji su brojali glasove.

Crnogorski mediji javili su juče po podne da je tamošnjoj skupštini dostavljeno mišljenje o spornom predlogu zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, koji je podnela vlada Crne Gore. Kako se navodi, pravna služba, koja je zadužena za usklađivanje i obradu zakona u proceduri, okarakterisala je predloženi zakon kao neustavan.

