IZVINITE BRAĆO SRBI, OPROSTITE NAM: Ministar Vulin o tuči Boška Obradovića u Skupštini Srbije VIDEO

Ništa što se bude dešavalo u Crnoj Gori, kao i ništa što se bude dešavalo, ili desilo, u Republici Srpskoj, ne može biti bez posledica u Beogradu, ocenio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom rasprave u Narodnoj skupštini.

"Da li je slučajno da se u isto vreme u Crnoj Gori i u Banjaluci, skoro po istom scenariju, suprotstavljaju građani koje mi doživljavamo kao sebi najbližim. Mislite li da je slučajno da su one scene u Banjaluci, da su pre slikane u Podgorici? Mislite li da se to ne radi da bi se to upravo završilo i prenelo u Beograd", rekao je Vulin.

On je rekao da su sukobi u Srpskoj i Crnoj Gori planirani da bi se Srbi međusobno tukli u Beogradu.

Ministar odbrane je apelovao na narodne poslanike i sve koji se bave politikom da shvate koliko je ozbiljno to što se dešava u Banjaluci i Podgorici i da nije slučajno, da mora da se završi i da žele da se završi u Beogradu.

"Žele da se završi sukobima među Srbima. U Banjaluci i Podgorici se sukobljavaju Srbi, i na kraju to mora da se završi u Beogradu", rekao je Vulin i dodao da mora da se učini sve kako do toga ne bi došlo.

Kako je rekao, nijedan Srbin ne može da poželi sukob u Beogradu, kao što ga ne žele ni u Podgorici ni u Banjaluci, ali stranci ga itekako žele.

(Kurir.rs/Tanjug)

