KURIR TV UŽIVO SRBIJA 2025 Vučić: Teške mere ali lekovite, 2025. prosečna plata 900 evra! Imaćemo koridor Vožd Karađorđe

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić predstaviće danas program "SRBIJA 2025", koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj zemlje u narednih pet godina.

10.27 - Obraćanje predsednika Vučića. Godine 2014. donosili smo teške mere koje su pogodile svakog građanina Srbije, ali su bile lekovite. A sada kako stvari stoje imamo najveći rast u Evropi - rekao je Vučić na šta se prolomio aplauz u sali a on dodao: Nešto drugo zaslužuje veći aplauz! Jel Jorgovanka tu negde? Vučić ju je potom pohvalio zbog najvećeg iznosa stranih investicija u protekloj godini.

Podsetivši da se rak ne leči aspirinom i da to ljudi dobro znaju, on je najavio da će 2025. godine prosečna plata biti 900 evra, a penzije 430-440 evra.

- Primarni cilj nam je da ljudi žive bolje i da mladi prestanu da odlaze iz zemlje. Radićemo i posebne programe za mlade bračne parove sa pola milijarde evra da bi se što pre osamostalili od roditelja, stekli krov nad glavom, što pre dobili decu jer gubimo čitavu generaciju stanovnika i radnika jer je Srbija stara zemlja. Pomoć i za trudnice, majke i novorođenčad - ukupno 700 miliona evra... Imamo problem jer nemamo radnika, zanati nam nestaju i upravo tu najbrže rastu plate - dodao je Vučić koji je potom crtanjem na tabli pokazao građanima koji će sve putevi biti izgrađeni i koje će delove zemlje spajati.

Više od pet milijardi evra u putnu infrastrukturu Vučić najavio je danas da će u okviru programa Srbija 2025. više od pet milijardi evra biti uloženo u putnu infrastrukturu. foto: Kurir TV "Planovi su da uložimo 5,078 milijardi u putnu infrastrukturu u narednom periodu", rekao je Vučić. Predsednik je detaljno predstavio koji će svi putevi biti urađeni u narednom periodu na nivou cele Srbije.

"Promenili smo lice Srbije"

Vučić poručio je danas da je u poslednjih pet godina promenjeno lice Srbije, koja je 2014. godine bila u katastrofalnoj finansijskoj situaciji, te poručio da je sada vreme da se izađe sa drugačijim merama, koje, za razliku od prethodnih, neće pogoditi građane, već vladu i direktore. "Ovo je plan šta ćemo da uradimo, ne samo o projektima, jer naš cilj je pre svega da ljudi žive bolje i da drastično smanjimo proporciju odlazaka mladih iz Srbije, da oni ostanu u zemlji", poručio je Vučić.

On je podsetio da je posle izbora 2014. godine razgovarao sa ljudima iz njegove stranke, ali i sa Ivicom Dačićem i strankama oko SPS, i da su tada "sebi držali opelo", gledajući u kakvoj se situaciji zemlja nalazi - da javne finansije nisu pod kontrolom, dok javni dug "odlazi u nebo", zahvaljujući neodgovornoj politici onih koji su, kaže, mislili da se partijskim dogovorom kupuje bolja budućnost, a ne radom, sposobnošću i znanjem.

"Prošlo je pet godina od tada. Za tih pet godina promenili smo lice Srbije, koja je sada uspešna zemlja, najbrže napreduje u celoj Jugoistočnoj Evropi. Uspeli smo da ne samo u košarci, vaterpolu, odbojci, već da budemo među najboljima u Evropi u ekonomiji, u svemu gde smo bili poslednji ili među poslednjima", rekao je Vučić.

Danas je, kaže, trenutak da se izađe sa drugačijim merama pred građane. "Trudili smo se i mučili da plan napravimo. Iza njega ćemo da stanemo čvrsto. Neki će ovde biti 2025. godine, neki neće, ali ćemo svi biti ponosni na ono što je urađeno, jer rezultatae rada nikome ne možete da oduzmete", poručio je Vučić.

10.12 - Obraćanje premijerke Brnabić. Srbija je danas fundamentalno različita zemlja od one 2014. godine, stabilna i mnogo poštovanija u inostranstvu, sa stopom nezaposlenosti ispod 10 odsto, prvi put sa jednocifrenom stopom, zemlja koja ima jednu od najvećih stopa rasta u Evropi - rekla je Brnabićeva dodajući da u Srbiji plate i penzije stalno rastu.

- Danas smo finansijski i ekonomski stabilna zemlja, mnogo poštovanija zemlja i politički i ekonomski, poručila je da je nezaposlenost ispod 10 odsto, prvi put jednocifrena - 9,5 odsto, koja konstantno opada, dok je prosečna neto plata nešto viša od 500 evra, a plate i penzije se kontinuirano povećavaju. Ovo treba da bude na ponos svih građana, jer smo ovo uspeli zajedno da uradimo. Danas smo ovde, jer Srbija može i zaslužuje još mnogo bolje, poručila je premijerka.

10.00 - Skup je počeo intoniranjem himne Bože pravde.

Predsednik Vučić najavio je taj program još pre nekoliko meseci, kada je rekao da će država pre Nove godine predstaviti novi veliki investicioni plan, vredan do 12 milijardi evra, kao i da će ciklus ulaganja biti pet godina.

I prethodnih dana, Vučić je isticao značaj plana ulaganja do 2025. godine.

"To neće da bude samo lista lepih želja, projekata, što su mnogi radili, već ćemo da govorimo koje strukturne reforme preduzimamo i šta je to što treba da napravimo kako bismo mogli te rezultate da postignemo do 2025. godine", rekao je Vučić ranije.

Naveo je da taj plan predstavlja ubrzano sustizanje zemalja u širem regionu koje su ispred nas, a koje pripadaju EU, te dodao da veruje da će biti ostvaren u narednih pet ili šest godina.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je u petak da finansiranje investicionog programa "Srbija 2025" nije problem, jer je završena konsolidacija javnih finansija i država je potpuno stabilna, uz stabilne stope rasta.

Naveo je da će taj program podrazumevati investiranje u infrastrukturu, koje, dodaje, treba da podstakne privredni rast zemlje, smanji javni dug i poveća standard građana.

Predstavljanje programa počelo je u 10 sati u Palati Srbija.

