PREDSEDNIK DOBIO POKLONE ZA NOVU GODINU: Evo čime su ga iznenadile savetnice (FOTO)

Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je kapitalne projekte za razvoj Srbije do 2025, a sve te zacrtane brojke o ambicioznim investicijama gledao je kroz - nova stakla.

Naime, njegove savetnice Suzana Vasiljević i Tanja Jović potrudile su se da pre ulaska u 2020. obraduju šefa pa su mu poklonile nove par naočara koje je nosio baš danas u Palati Srbija.

Takođe, darivale su mu i cipele koje mu je po njihovo nacrtu napravila domaća obućarska radionica.

- Te 2014. godine sedeo sam sa gospodinom Dačićem, Markovićem, Krkobabićem i sa ljudima iz stranke koju vodim i gledali smo kako javne finansije nisu pod kontrolom, kako nam javni dug odlazi pod nebo zbog vođenja neodgovorne politike. Za pet godina promenili smo lice Srbije. Srbija je danas jedna od zemljalja koja najbrže napreduje. Uspeli smo da budemo među najboljima u Evropi, ne samo u košarci, vaterpolu ili odbojci, nego i u ekonomiji. Današnji dan je trenutak kada izlazimo pred građane, stojimo čvrsto i te 2025. godine bićemo ponosni na realizaciju ovog plana. Morali smo da smanjujemo plate i penzije, u novembru je Srbija imala najveći rast u Evropi i to od 6 odsto. Godinu završavamo sa rastom 4 odsto, a nisu verovali da će tako biti. Građani Srbije zaslužuju aplauz za to što je 3.8 milijardi investicija bilo tokom ove godine, to je mnogo više nego u ostalim članicama zajedno na Balkanu. Prema podacima, nivo investicija u Srbiji je za 9 posto već nego prethodnih godina. To smo uradili zahvaljujući narodu, Vladi, zbog toga što su ljudi znali da se rak ne leči aspirinom nego teškim i ozbiljnim terapijama. Cilj je da ljudima u Srbiji bude bolje, da bismo imali više dece i bolji život - rekao je predsednik.

- Sada je trenutak da izađemo sa drugačijim merama pred naše građane. Iza plana ćemo da stanemo čvrsto i bićemo ponosni na ono što smo uradili. Rad i rezultate ne možete da oduzmete nikome. To smo uradili zahvaljujući narodu koji je imao poverenja u svoju državu, Vladu. Sve što se radi radi se zbog ostanka mladih u Srbiji, ako se ovaj plan sprovede u delo prosečna plata u Srbiji biće 900 evra, a penzije između 430 i 440 evra - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da Svetska banka predviđa da bi Srbija mogla da dostigne rast i o od sedam odsto. Predsednik je rekao da će najveća ulaganja biti u putnu infrastrukturu. Takođe, iz budžeta je izdvojeno 500 miliona evra za mlade, za izgradnju stanova. Vučić je na mapi Republike Srbije ucrtao postojeću i putnu infrastrukturu koja je u planu.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će u okviru programa Srbija 2025 više od pet milijardi evra biti uloženo u putnu infrastrukturu. Vučić je predstavio i planove za ulaganja u sport širom zemlje, izgradnju stadiona i sportskih centara, ulaganja u banje, kao i ulaganja i pomoć za poljoprivrednike.

