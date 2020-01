ALEKSANDAR VUČIĆ O DEŠAVANJIMA U CRNOJ GORI: Ne otimajte srpske svetinje i ne lažite da vam je ugrožena nezavisnost!

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će danas doneti konačnu odluku da li će Badnji dan provesti sa Srbima na severu Crne Gore. On je naveo da su crnogorske vlasti ugrozile svetinje, koje ne pripadaju vladi Crne Gore, već narodu i Srpskoj crkvi.

Osvrnuo se i na paljenje zastave Crne Gore u centru Beograda.

Nećemo da ratujemo

- To sa zastavom nije za pohvalu i nije nešto čime možemo da se dičimo. Crnogorski premijer govori notorne neistine, ali nemojte da govorimo koliko i šta su radili srpskom narodu i šta rade svakog dana. Niko vam ne ugrožava nezavisnost, samo nemojte da uzimate srpske svetinje i nemojte da lažete svoj narod da vam je ugrožena nezavisnost.

Mi da ratujemo nećemo, ni da se sukobljavamo sa vama. Vi ste ugrozili svetinje koje nisu vaše i koje ne pripadaju ni MUP, ni vladi Crne Gore, nego narodu i Srpskoj crkvi - poručio je Vučić povodom tvrdnje premijera Crne Gore Duška Markovića da je u četvrtak uveče bila ugrožena crnogorska ambasada u Beogradu.

Vučić je, gostujući na Pinku, rekao da je video pokušaj da se Srbija okrivi za sve, kao da je učestvovala u donošenju spornog zakona i kao da je nekoga progonila.

- Najveći pravoslavni praznik je vreme za praštanje, mirenje, vreme da kao narod pokažemo jedinstvo, ne vređajući i ne provocirajući. Suština je da mi razumemo da živimo u različitim državama, da poštujemo te države, ali važno je da pripadamo istom rodu i narodu, da moramo da pokažemo jedinstvo. Idealno vreme da se to pokaže je sada... Mi smo braća i moraćemo uvek da živimo zajedno, jer nemamo nikog bližeg - naglasio je predsednik i dodao da ne planira da drži političke govore.

Najaviće dolazak

Kako je objasnio, njegov odlazak u Crnu Goru nije zvanična, niti radna poseta toj državi, ali će svakako pokazati poštovanje prema državi Crnoj Gori i najaviti kakve su mu namere i koliko će se zadržati. On je naglasio da ne treba misliti da se predsednik Crne Gore Milo Đukanović i članovi crnogorske vlade svaki put kada dolaze u Beograd najavljuju: - A bilo je takvih dolazaka 50 puta, a u zvaničnoj poseti neki su bili dva do tri puta.

VUČIĆ O...

„Jovanjici“

Vučić je juče poručio u vezi sa aferom „Jovanjica“ da će se videti „ko je šta i zbog čega zataškavao“. On je, na pisanje medija da li su delovi policije navodno protiv njega i njegovog brata nameštali aferu „Jovanjica“, naglasio da je potpuno jasno da on, njegov brat, niti bilo ko iz porodice Vučić nije bio u kontaktu sa akterom te afere Predragom Koluvijom. - Ko je, šta i zbog čega zataškavao, to ćemo da vidimo. Moraće veštačenje poziva telefonom da se završi jedanput. Ne telefonski pregled, već veštačenje - istakao je on. Naglasio je da će i on morati da bude pozvan po više krivičnih prijava, ali da ni njega, ni njegovog brata niko nije pozvao do sada.

izjavama iz Hrvatske

Komentarišući izjave predsedničkih kandidata u Hrvatskoj koje se odnose na Srbiju i na njega lično, rekao je da to razume kao odgovor na dvostruko brži rast Srbije od Hrvatske. Vučić navodi i da kandidati za hrvatskog predsednika, Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović, ne bi toliko govorili o njemu da nije dobar za Srbiju: - Ne biste o meni toliko govorili da za Srbiju nisam toliko dobar, a čini mi se da sam bolji nego što sam i sam mislio, koliko me u usta uzimate i grdnih reči o meni govorite.