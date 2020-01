VUČIĆEV ODGOVOR PREMIJERU CRNE GORE: Šta je tačno zaprepašćujuće?

"Smatrali smo da je od vitalnog interesa države Srbije da čuvamo opstanak srpskog naroda u Crnoj Gori i da odgovorimo odgovornošću, pristojnošću, ne ugrožavajući državno-pravni status Crne Gore, da stanemo uz svoj narod. U Crnoj Gori živi 28,3 odsto Srba kojima ćemo uvek pomagati i podržavati sve srpske institucije. Mi smo jedinstven narod i nikome nećemo dozvoliti da nam uništi ni prošlost ni budućnost, borićemo se istinom i želećemo razgovore sa njima. Hteo sam samo da budem sa svojim narodom na jednoj liturgiji, ali neću otići jer ne želimo sukobe, znamo da bi to neki iskoristili da naškode srpskom narodu u Crnoj Gori. Želim našem narodu u Crnoj Gori da Božić provedu u miru, mi ćemo u svojim srcima i mislima biti sa njima i na našu pomoć i podršku će uvek u budućnosti moći da računaju. Živela Srbija." - Predsednik Vučić nakon sastanka sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim g. Irinejem u Srpskoj Patrijaršiji.

