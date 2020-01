PAKLENI PLAN ĐUKANOVIĆA: Milo otima crkvi zemljište i daje ga tajkunima da prave hotele!

Skandaloznim zakonom o slobodi veroispovesti, koji je juče stupio na snagu, vlast u Crnoj Gori namerava da prisvoji vrednu imovinu Srpske pravoslavne crkve (SPC), ocenjuju sagovornici Kurira. Crnogorska vlada i tajkuni su pre svega bacili oko na crkveno zemljište u najatraktivnijem predelu oko Budve i Buljarice.

Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević kaže da je očigledno da je režim Mila Đukanovića naumio da na ovaj način otme imovinu SPC, koja je neprocenjiva.

Popis

- Osim hramova, manastira i srpskih crkava, postoji ogromna imovina u vidu građevinskog zemljišta, i to ne samo na primorju nego u čitavoj Crnoj Gori. I ovo im je sledeći korak: Uprava za imovinu će da popiše svu crkvenu imovinu za koju smatra da je državna, zatim će pred upravnim sudom pokrenuti postupak protiv SPC, pa će tada svoje vlasništvo morati da dokazuje crkva, a ne država, iako je teret dokazivanja vlasništva uvek padao na onog ko pokreće postupak. Ovde je namerno obrnuto - navodi Knežević.

Dodatni problem je, kaže on, crnogorski pravosudni sistem.

Po kratkom postupku

- Taj postupak dokazivanja vlasništva će trajati pet do deset minuta pred upravnim sudovima, koji su korumpirani i pod kontrolom režima. Sud će, dakle, doneti odluku koja je u interesu države i tako će crkvena imovina postati državna i država će određivati način korišćenja, ne samo verskih objekata nego i zemljišta. Tako crkva može da izgubi čak 95 odsto sporova - kaže Knežević. Dodaje da posle toga vlada neće imati prepreke da, na primer, realizuje svoj projekat iz 2016. kojim bi se u području Buljarice u opštini Budva napravio luksuzni rizort. To crkveno zemljište vredi najmanje pet milijardi evra.

Koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske Velibor Džomić ističe da se dalji koraci u odbrani ugroženih prava i interesa Mitropolije i eparhija SPC u Crnoj Gori pažljivo planiraju, te da je u ovom momentu najvažnije da se čuje glas stotina hiljada pravoslavnih vernika na litijama: - Dalje korake planira Episkopski savet uz pomoć Pravnog saveta, pravnih stručnjaka, crkvenih tela i organa.

Podnet zahtev

ZAKON NA USTAVNOM SUDU

Beogradski advokati Milenko i Momir Radić podneli su juče Ustavnom sudu Crne Gore inicijativu za ocenu saglasnosti Zakona o slobodi veroispovesti sa ustavom te države i međunarodnim ugovorima. Time se traži od crnogorskog Ustavnog suda da donese odluku kojom će osam odredbi tog zakona proglasiti neustavnim. Predlaže se da Ustavni sud naloži da se obustavi njegova primena do okončanja postupka ocene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između SPC i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom.