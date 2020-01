VUČIĆ U HIT TVITU: Đilas i Jeremić nemaju ni blizu 3 posto, nemaju ni 2! Promena cenzusa umanjuje prava samo SNS

Najvažnije izjave iz gostovanja čitajte na Kurir.rs.

22.06 2012. NISMO KUKALI VEĆ IŠLI NA IZBORE!

Vučić: 2012. nismo imali nijedan opozicioni medij. Danas ih imate na broju 1 i 2. Nismo mi kukali, već smo išli na izbore! Nismo imali ni nedeljnike. Oni danas sve imaju, a samo kukaju i lažu protiv vlasti!

21.48 O menjanju izbornih pravila - KOME CENZUS OD 3 ODSTO UMANJUJE PRAVA, OSIM SNS?

Vučić: Mi smo već promenili 3 zakona, o finansiranju kampanja, promenili smo zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, zakon o javnim preduzećima... A smeta jedan koji sasvim sigurno ide na štetu vlasti... Smanjenje cenzusa nije ugrožavanja prava opozicije, već vladajuće partije... Još nemam većinu u SNS, ali ja sam za to da ih ubedimo. Neki su protiv toga i javno.

Dobićemo time manje mandata, ali imaćemo preslikano javno mnjenje, i politika se vraća sa ulice u skupštinu, život se vraća u normalu. I nateraće nas da radimo i da shvatimo da ne možemo da imamo vlast sa 40 odsto.

foto: screenshot Pink tv

Ali 2008. godine su promenili u jednom danu cenzus sa 3 na 5 odsto, pa nas niko nije pitao.

U kom to udžbeniku piše da je smanjenje cenzusa ugrožavanja prava opozicije? Kojim političkim partijama smo mi umanjili pravo, osim SNS?

Znaju oni (opozicija) da ovo mora da pozdravi svako u Evropi. Samo se Tanja Fajon nije složila.

Nikakav bojkot im neće uspeti! Opoziciji ne odgovara ovo jer bi oni da posle 6 meseci izazovu haos, i idu na nove izbore. Neće biti novih izbora nakon 2020, osim onih 2024.

Đilas i Jeremić nemaju 3 posto, ni blizu, nemaju ni 2!

21.34 O Republici Srpskoj - DA SE POŠTUJE DEJTON!

Vučić: Postoji nešto što ne možete da oduzmete narodu iz srca. Ja sam srećan što postoji Repubika Srpska, i ponosan na činjenicu što nikad nije bila veća pomoć od Srbije Republici Srpskoj.

U svakoj opštini Republike Srpske gradimo vrtić, školu...

Srpske nema bez Srbije, a ne znam kako bi Srbija preživela, posle svega što nam se dogodilo, da ostane bez Srpske.

foto: screenshot Pink tv

Uvek se prebacuje Srbima iz Srpske da krše Dejton, što nije tačno. Programski dokument najveće bošnjačke partije sadrži plan kako da nestane Republika Srpska.

Trpim pritiske iz međunarodne zajednice zbog odnosa sa Srpskom, to je moj posao. Trpim veće pritiske zbog Kosova.

Kada god bismo uplatili novac Republici Srpskoj, stižu kritike sa društvenih mreža. Spreman sam da snosim posledice za svaki dinar koji smo dali našem narodu u Crnoj Gori, Srpskoj, Severnoj Makedoniji...

Tražim samo da se poštuje Dejton, ustav BiH... Nama su potrebni dobri odnosi sa BiH. Republika Srpska da, u okviru BiH.

21.16 O odnosima sa Milom Đukanovićem i Crnom Gorom - NEĆU SLATI TENKOVE NA CRNU GORU! REKAO SAM SVE ĐUKANOVIĆU!

Vučić: Naš posao je da radimo u interesu Srbije i Crne Gore. Ja sam taj koji je izbegavao da kaže neku težu reč. Gledate da uvek poštujete nezavisnost Crne Gore. Jedina zemlja u kojoj nisam bio zvanično je Crna Gora, ne znam jeste li to primetili. To govori o tome da smo znali da uvek postoje stvari oko kojih nismo saglasni i da će jednom isplivati na površinu. Ja sam Đukanoviću izneo svoj stav o položaju Srba u Crnoj Gori. Žao mi je što se vladajuća partija CG uvredila. Ja svoj stav neću promeniti. Moja obaveza je da brinem o 28 odsto srpskog življa. Spreman sam da pričam sa Đukanovićem.

Koja prava imaju Srbi u CG sa 28 odsto, a koja Albanci sa 25 odsto u Severnoj Makedoniji, nek mi neko iz međunarodne zajednice da racionalan odgovor!

Zahvalan sam što naš narod drži glavu podignutom!

Neću da idem tenkovima na Crnu Goru, vreme srpske gluposti i neodgovornosti je prošlo! Hoću da razgovaram! Oni koji bi da ratuju oni bi da ratuju 24 sata, a 25. sat bi da sede u kafiću, a neko drugi da za njih ratuje.

21.08 O hapšenju Jevtića, direktora iz "Železnica" - VERUJEM ZORANI, HAPŠENJE ČISTO KAO SUZA!

foto: Printscreen

Vučić: Nema zavereničke teorije, uhvatila policija čoveka s parama na licu mesta, napravila veliki posao, pokazala da će da hapsi direktore javnih preduzeća, čisto kao suza!

Nisam čuo da je Zoranu neko pominjao, lično uverenje mi je da Zorana s tim nema veze, njoj potpuno verujem!

Nadležni organi neka rade svoj posao! A to da me ubeđujete da su to neke velike igre... To je to kod nas, kao priča o Malčanskom berberinu, ovde ima kosu, ovde nema kosu, i sve moguće teorije zavere... I sve su vam takve priče... Ali šta da radite, to vam je Srbija!

21.03 O Turskom toku - STRATEŠKI VAŽNO!

Vučić: Mi iz Turskog toka dobijamo gas. Čuo sam glupe primedbe ljudi koji žive na društvenim mrežama, koji se ne bave realnim životom, za nas je važno, za napredak Srbije, za dovođenje nemačkih i drugih kompanija koje neće da rade bez gasa. Ovo je najsigurniji izvor gasa u budućnosti, srećan sam što smo završili deo svog posla. Mi smo svoj deo posla već završili. Za nas je ovo strateška stvar, ne dnevno-političko pitanje.

