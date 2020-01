VUČIĆ IZ BEČEJA O FILIPU KORAĆU: On truje našu decu po Srbiji! A onda odgovorio i na pitanje o Sergeju Trifunoviću

BEOGRAD - Ako je VMA potvrdio, onda nemam nikakve sumnje u to ali ne znam koga bi to naročito iznenadilo ili šta je tu novost ili šta je tu čudno i uopšte ne želim o tome da govorim - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Bečeju odgovarajući na pitanja novinara kako komentariše udes koji je izazvao lider PSG Sergej Trifunović i navode medija da mu je u krvi posle nesreće pronađen narkotik.

Na temu Filipa Koraća, predsednik je rekao kako je moguće da svi znaju u državi ko je najveći distributer narkotika u državi, da znaju ko su ti koji organizuju ubistva, a da nikada nema presude...

- Potrova nam sve škole, svu decu po školama, ne samo u Beogradu nego po Srbiji... A sve fina gospoda - rekao je Vučić dodajući da će istrajavati u svojim pitanjima.

O razgovoru sa Borelom: Nismo imali bog zna šta da kažemo Vučić je rekao danas da on i visoki predstavnik EU za spoljnu I bezbednosnu politiku Žosep Borel, u današnjem telefonskom razgovoru nisu imali bog zna šta jedan drugom da kažu o dijalogu Beograda I Prištine. "Rekao sam mu da je Srbija spremna, po ukidanju taksi koje su anticivilizacijska mera, da razgovara sa Prištinom i da smo uvek spremni da govorimo o miru i kompromisu", rekao je Vučić novinarima, upitan o čemu je razgovarao i šta je rekao Borelu vezano za dijalog I situaciju na Kosovu i Metohiji. Rekao je da je sa zvaničnikom EU razgovarao na dve teme - situaciji u regionu I, sa posebnim osvrtom, odnosima Beograda I Prištine. Vučić je potvrdio da očekuje posetu Borela Beogradu krajem meseca.

- Tako ću da ih pitam... Izvin’te, kako je taj fini gospodin Filip Korać, neki kažu šef crnogorske mafije, neki kažu ovakav-onakav, nemam ja ništa protiv odakle je on, ja samo imam protiv toga što on truje našu decu u Srbiji i što ubija ljude po Srbiji... A ja sad znam da sam kriv... Nije on takakv, on je fini gospodin, ja sam u stvari takav... Toga sam se i nagledao i naslušao.... - rekao je Vučić.

