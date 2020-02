VUČIĆ O IZBORNIM USLOVIMA: Zašto nekim strancima smeta smanjenje cenzusa? Komentar Tanje Fajon najobičnije etiketiranje

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom izbornih uslova da je Srbija sve preduzela u dogovoru sa evropskim parlamentarcima i upitao zašto nekim strancima smeta smanjenje izbornog cenzusa.

"Mi smo u skladu sa razgovorima sa evropskim parlamentaricma, bukvalno sve uradili i ispunili, napravili dodatne demokratske norme, koje su važne za ljude i veću reprezentativnost i oko smanjenja izbornog cenzusa i prisustva žena u parlamentu. Onda se postavlja pitanje kad neko od stranaca pita zašto to menjate - pa zašto vam to smeta", rekao je Vučić za RTS. Na to pitanje, kaže, nema odgovora.

"Zašto ti smeta smanjenje cenzusa, što će SNS da dobije manje poslanika? Ili zato što si planirao da se izazove kriza u Srbiji pa ti je jasno da će ovo da destabilizuje Srbiju...", rekao je Vučić.

On kaže da je smanjenje cenzusa rizično za SNS i da ne moze da smeta nikome drugom sem onima koji ne izlaze na izbore, pa se plaše većeg odziva.

"Znate li jednu stranku koja učestvuje na izborima, pa da joj to smeta", upitao je Vučić.

Upitan postoji li neka ponuda na stolu koja bi mogla da privoli deo opozicije da ne bojkotuje izbore, Vučić je rekao da ne postoji i da nikada nije ni postojala.

On je rekao da se izborno zakonodavstvo u Srbiji menja tri meseca pre izbora, podsetivši da je Nemačka 2014. godine mesec dana uoči izbora menjala zakonodavstvo, po odluci Saveznog ustavnog suda Nemačke, kada su rekli da ne sme da postoji cenzus za evropske izbore.

Vučić je rekao da neki neće na izbore zato sto znaju da ih narod ne voli i da bi se pokazalo da je "car go" i da imaju malu podršku u narodu.

"To što su vam testere bučne i što imate značajnu medijsku podršku, što ste napravili svoj medijski kartel u kojem niko ne sme da misli drugačije, jer ih odmah etiketirate kao izdajnike, đubre, ološ, jer u potpunosti kontrolišete blok medija jer se u tom sistemu krećete, to pokazuje da imate strah od naroda", rekao je Vučić i dodao da se to desilo i poslanici DS Gordani Čomić, koja je podnela predlog izmena zakona da na izbornim listama bude 40 odsto žena.

On je rekao da su njegovi prethodnici, za razliku od njega, u izbornoj tišini potpisivali ugovore sa Fijatom i da su sve što su radili sebi oprostili, a drugima ne mogu da oproste ni ono što je nasleđeno od njih.

"Oni su ovde u novogodišnjim stranačkim emisijama imali veći prostor nego što ima SNS, a svi zajedno su od SNS manji šest puta", rekao je Vučić.

Komentar Tanje Fajon najobičnije etiketiranje

Komentar evroposlanice Tanje Fajon na izjavu šefa poslaničke grupe SNS Aleksandra Martinovića je najobičnije etiketiranje, izjavio je danas lider SNS i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Evroposlanica Tanja Fajon ocenila je juče kao govor mržnje Martinovićevu izjavu u parlamentu da ona ima animozitet prema SNS iz ideoloških razloga, ali i zato što dolazi iz države koja je bila u sastavu SFRJ. Vučić danas za RTS ocenjuje da je Fajon Martinoviću odgovorila najobičnijim etiketiranjem.

"Martinović je rekao da ona ima animozitet prema SNS iz ideoloških razloga. Taj deo izjave je apsolutno tačan, precizan, bez i jedne ružne reči i uvrede. Ali je dodao nešto što nije morao da doda, ali što nije uvredljivo, ni ružno. Dodao je da je to i zbog toga što potiče iz jedne od bivših jugoslovenskih republika koje su bile u sukobu sa Srbijom", objasnio je Vučić.

foto: Beta/Miloš Miškov

Kaže da je te reči Tanja Fajon prokomentarisala kao uobičajeni govor mržnje i da je dodala da je Martinović poznat po tome. "Odgovorila je najobičnijim etiketiranjem. To sto su rekli i jedno i drugo taman vrlo precizno govori, a najviše govori o Tanji Fajon", ukazao je Vučić.

On je dodao da je u evropskoj kulturi da čujete drugačije mišljenje, ali da postoji neka Evropa koja ne prihvata da im se kaže neka reč o njima, dok oni svakog dana kažu sta im padne napamet i koliko misle loših i ružnih reči i etiketa o nekom drugom.

"Srbija je demokratska zemlja i možete da kazete šta zelite, ali očekujte i odgovor iz Srbije koji će biti ozbiljan, odgovoran i u skladu sa evropskom demokratskom tradicijom", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

Kurir