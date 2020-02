CRNOGORSKA VLAST PROMENILA PLOČU: Spustili loptu, Crna Gora odlaže primenu spornog zakona

Crnogorska vlast popustila je pod pritiskom naroda i Evropske unije i odlučila da odloži primenu Zakona o slobodi veroispovesti, kojim se atakuje na imovinu Srpske pravoslavne crkve (SPC) u toj državi!

Naime, evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Varhelji rekao je juče u Podgorici da mu je premijer Duško Marković saopštio da je vlada Crne Gore spremna da privremeno odloži primenu pomenutog zakona, pišu podgoričke Vijesti. Kako navode, Varhelji je tu poruku preneo na sastanku s crnogorskom opozicijom.

Do Strazbura

Prema tim navodima, Marković je navodno, pišu Vijesti, ponudio da se primena zakona odloži do odluke Ustavnog suda, a u slučaju da bude odbijena inicijativa Mitropolije crnogorsko-primorske, do odluke suda u Strazburu.

Nakon toga se oglasio i sam Marković rekavši da će o svim pitanjima razgovarati s Mitropolijom crnogorsko-primorskom, pa i o pokretanju inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o slobodi veroispovesti.

- Nema suspenzije zakona, već razgovor o svim pitanjima, pa i mogućnosti Mitropolije crnogorsko-primorske da pokrenu ocenu ustavnosti zakona. Sledeće nedelje će biti ponuđeni i termini za početak razgovora - kazao je Marković.

Država nema šta da traži

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić ističe da je Varhelji saopštio da u ovom slučaju država nema šta da traži, već da je ovde dominantno kanonsko pravo.

- Najvažnije je da zakon bude stavljen van snage, nakon onoga što smo čuli od komesara - da ne može država ili partija određivati autokefalnost pravoslavne crkve, već samo crkva može da traži od carigradskog patrijarha da pokrene postupak autokefalnosti. Ne treba čekati nikakve ustavne sudove, nego odmah, po hitnom postupku, sazvati Skupštinu Crne Gore i zakon staviti van snage - navodi Mandić.

Milo Đukanović OPTUŽIO SPC ZA POSRBLJAVANJE DRŽAVE

SPC nije u misiji afirmacije i zaštite pravoslavlja i pravoslavnih vernika, ona je u nacionalnoj misiji, ona je u nacionalističkoj misiji, a u Crnoj Gori je to misija posrbljavanja države, izjavio je predsednik Crne Gore Milo Đukanović. Optužio je ljude za pokušaj „srbizacije Crne Gore“, da to doživljava kao „velikosrpski nacionalizam“ i dodao da na to neće pristati.