INTERVJU ALEKSANDRA JERKOV: DS treba da izađe iz Đilasovog saveza!

Aleksandra Jerkov, poslanica i potpredsednica Demokratske stranke, ne krije da u partiji sa Zoranom Lutovcem na čelu postoji kriza rukovodstva i otkriva da u DS godinu dana ne razgovaraju o političkim temama, već se odluke donose van partije. Ima rezerve prema bojkotu izbora i smatra da bi DS trebalo da izađe iz Saveza za Srbiju, koji predvodi Dragan Đilas, zbog niza loših poteza.

Na početku razgovora za Kurir osvrnula se i na slučaj koleginice Gordane Čomić, koja je prekinula bojkot parlamenta, u kojem je i SNS podržao njen zakonski predlog da ubuduće 40 odsto žena bude na izbornim listama.

- Ta tema jeste nešto za šta se Gordana decenijama zalaže i razlozi koje je navela za nju su više nego opravdani. Mi u DS već godinu dana ne razgovaramo ni o kakvim političkim temama, češće se dešava da se odluke donesu negde drugde, pa onda stranački organi samo treba da ih potvrde i verifikuju. U takvoj situaciji svako radi onako kako misli da treba i kako veruje da je najbolje, a u svakom slučaju, svako je vlasnik svog mandata.

Postoji mogućnost da će zbog toga biti isključena iz DS. Etički odbor DS dao je preporuku da se protiv nje pokrene disciplinski postupak.

- Ne može se svaka kriza u DS rešavati izbacivanjem i mislim da ovo ekspresno postupanje Etičkog odbora samo govori o krizi rukovodstva.

Kritikovali ste predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća zbog odobrenja da Vojislav Šešelj tamo održi promociju svoje nove knjige. Zašto? Bastać vam je partner u SZS.

- Šešelj je čovek koji decenijama širi mržnju, propagira nasilje i vređa i žive i mrtve. Promocija njegove knjige koja negira ratne zločine nije smela da se održi u toj opštini i za to nema opravdanja, posebno ne onako nemuštog kakvo je dao Bastać, pokušavajući da nas ubedi da nije znao za šta će njegov koalicioni partner Šešelj koristiti salu. Prvo, to nije tačno, jer u formularima za odobrenje sale mora da se navede razlog, a drugo, sve i da nije znao, a šta je mislio - za šta će se sala koristiti? Pritom, Demokratskoj omladini, koja isto tako ima odbornike u toj opštini, dva puta je odbijeno da tamo održi kongres.

foto: Dado Đilas

Šta hoćete da kažete?

- Razlog zbog kog je Šešelju dozvoljeno da koristi tu salu jeste to što je on u toj opštini u vlasti, a sada verujem da je to i razlog zbog kog SZS nije stao u moju odbranu kada je Šešelj monstruozno pretio i meni i mojoj porodici. Bastać je zbog toga što nije hteo da raskine koaliciju sa Šešeljem otišao iz DS. Očito je našao stranku i društvo u kom je ta koalicija sasvim prihvatljiva.

Stava ste da DS nije mesto u SZS, koji predvodi Dragan Đilas. Zašto?

- Evo, upravo zbog ovakvih i sličnih stvari - zbog toga što je u Savezu koalicija s radikalima sasvim prihvatljiva i poželjna stvar, zbog toga što se tamo ćuti kada Boško Obradović bezočno vređa Mićunovića, Tadića, sve demokrate, kada kadruje po DS i kada iznosi ksenofobične, antivakserske i antievropske stavove, zbog toga što ta koalicija bojkotuje Evropski parlament i ne vodi politiku za koju se DS zalaže trideset godina. Kada smo ulazili u SZS, činilo se i bilo je obećavano da će to biti nešto potpuno drugo, a ne jedna desničarska evrofobična organizacija koja se sa svima koji drugačije misle obračunava u Vučićevom maniru, proglašavajući ga plaćenikom, lažovom i državnim neprijateljem.

Ne isključuje se mogućnost, kako se navodi u javnosti, da grupa poslanika DS koja se ne slaže sa odlukom o bojkotu izbora pristupi novoj organizaciji Srbija 21. Jeste li među njima?

- Ne. Odluku o bojkotu ću poštovati dok je poštuje i DS, i od tog stava neću odustati. Samo ujedinjen i jak DS može pobediti SNS i nikakve nevladine organizacije, inicijative i grupacije to ne mogu uraditi.

Šta će biti dan posle izbora s bojkotašima?

- Jedna od važnijih stvari u vezi s tim šta će biti posle bojkota jeste da odredimo kriterijume po kojima ćemo meriti uspeh bojkota. To je jedan izuzetno rizičan koncept koji nudimo građanima i oni koji ga predlažu i vode ovako kako ga vode moraju snositi odgovornost za njega. Nemam nikakve sumnje da mi svi želimo najbolje za Srbiju i da je vreme da etiku dobrih namera zamenimo etikom odgovornosti.

O izlasku na lokalne izbore BOJKOT JE OBESMIŠLJEN Podržavate li odluku o bojkotu izbora? - Odluku o bojkotu moramo da poštujemo svi mi koji smo je doneli. Zbog toga je zabrinjavajuće što neki u SZS pominju izlazak na lokalne izbore, to bi obesmislilo celu ideju bojkota. Mislite na Sašu Paunovića i Nebojšu Zelenovića, čelnike Paraćina i Šapca? - U Srbiji nema uslova za slobodne izbore, građani su naterani da glasaju na njima, mediji nisu slobodni, a institucije ne rade svoj posao, štiteći SNS i dopuštajući režimu da na ovaj način kupuje glasove. Zbog toga i naša kampanja bojkota mora izgledati drugačije. Ona mora podrazumevati mnogo bolju organizaciju, kontrolu izbora i mnogo više od lepljenja nalepnica i razgovora sa istomišljenicima. Žao mi je što nemam gde to da predložim.

Kurir.rs/ Biljana Bojić Foto: Zorana Jevtić

Kurir