ČUDNI POTEZI PREDSEDNIKA DEMOKRATA: Lutovac godinu dana ne priča sa svojim poslanicima

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac već oko godinu dana izbegava da razgovara sa svojim kolegama iz stranke, koji su poslanici u Skupštini Srbije, saznaje Kurir! Oni ga redovno zovu tražeći sastanak, ali šef DS ne odgovara na pozive.

Bez obrazloženja

To potvrđuje i više poslanika demokrata, među kojima i Balša Božović, koji ističe da parlamentarci iz ove stranke godinu dana pokušavaju da dođu svog predsednika, ali bezuspešno. Kako objašnjava, poslanički klub uporno traži sastanak sa predsednikom stranke, ali - odgovora nema.

U razgovoru za Kurir Božović još dodaje da predsednik demokrata usvaja praksu da se problemi rešavaju izbegavanjem razgovora. - Strah od razgovora i poštovanja drugačijeg mišljenja je najveća pretnja za demokratiju - navodi Božović.

Da predsednik demokrata izbegava razgovor sa svojim parlamentarcima, potvrđuje i poslanik Radoslav Milojičić Kena. - Zamenik šefa poslaničkog kluba zvao je da pita da mi poslanici dođemo na sednicu Predsedništva stranke jer se donosila odluka o izlasku iz parlamenta, to je bilo pre oko godinu dana, da se dogovorimo šta i kako, ali smo odbijeni. To nije jedini put da smo tražili sastanak. Svaki put smo odbijeni, i to bez ikakvog obrazloženja - navodi Milojičić.

Poslanica DS Aleksandra Jerkov navodi za Kurir da je uporno izbegavanje sastanka predsednika stranke i parlamentaraca dovelo do toga da parlamentarna grupa odluke donosi sama ili pak, kao nedavno Gordana Čomić, svako za sebe.

Posledice

- Statutom DS predviđen je čitav niz odluka koje Predsedništvo i poslanički klub treba da donesu. Zato smo u više navrata tražili sastanak s Lutovcem, on je jednom rekao da nema potrebe za tim, a nekoliko puta je ignorisao naše pozive. Posledica toga je da odluke donosimo sami ili svako za sebe - ističe Jerkovljeva.

Dodaje da su poslanici DS samo jednom imali sastanak s Lutovcem, i to kad je izabran: - On ima neki problem s poslaničkim klubom. Ranije je bilo sastanaka predsednika stranke, Predsedništva i poslaničkog kluba. Sad nema nikakve saradnje.

Lutovac juče nije odgovorio na naš telefonski poziv.

