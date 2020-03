KURIR SAZNAJE: Vučić i Merkelova ugovorili konferencijski video-poziv za ponedeljak u podne!

"Srbija se danas nalazi u izuzetno složenoj situaciji. Ceo svet se nalazi u kompleksnoj situaciji. Ovo je globalna nesreća. Sve to govori o krizi sa kojom se suočavamo i koju ćemo morati da prebrodimo u mesecima koji su pred nama. Ono što građane najviše brine jeste zdravlje. Mi smo se pripremali u prethodnim godinama, kroz obnove klinika, bolnica, zdravstvenih ustanova. Mnogo smo novca uložili i napravili boljim nego što je to bio slučaj ranije i spremnije smo dočekali ove teške izazove nego najveći broj zemalja. Imamo 1.008 respiratora danas, za 20 dana imaćemo još 500 respiratora. Imamo svega dovoljno. Važna nam je vaša podrška. Molim vas da verujete svojoj državi i zajedno sa vama ćemo se boriti i izboriti za našu Srbiju." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji u živom prenosu sa televiziji RTS|1.

