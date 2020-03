ĐILAS LAŽOVČINA: Izmislio da je čitalac Kurira špijun koji radi za BIA! Pobesneo jer smo ga RASKRINKALI!

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde i lider Saveza za Srbiju, prevazišao je u bahatosti samog sebe - objavio je na svom Tviter nalogu snimak muškarca koji ga je slikao na javnom mestu u društvu generala Srete Malinovića (što je Kurir ekskluzivno objavio pre nekoliko dana) i pozvao javnost maltene na njegov linč!

On je čoveka samo zato što ga je uslikao u kafiću lažno optužio da radi za BIA i zahtevao od „svih koji ga poznaju“ da mu jave ko je i čime se bavi. Inače, reč je o gostu kafića koji živi u blizini tog lokala na Vračaru i koji je fotografisao Đilasa i fotografije poslao našoj redakciji.

Teška paranoja

Naime, Đilas se prošle srede sastao sa demokratama, generalom Malinovićem i Balšom Kašćelanom u jednom kafeu u Krunskoj ulici na Vračaru. Jedan od gostiju, koji je prepoznao Đilasa, slikao ih je svojim mobilnim telefonom i fotografije ustupio našem listu. Kurir je istog dana objavio tekst uz pomenute fotografije, što je Đilasa očito izbacilo iz takta. A kako i ne bi kada je uhvaćen na delu - fotografije koje nam je poslao čitalac samo dokazuju Đilasovo rovarenje po DS i praktično kadriranje u toj stranci, o čemu je Kurir i ranije pisao. Podsetimo, prava namera lidera SZS je da u DS upravlja iz senke, a onda i da konačno uruši tu stranku kako bi postao neprikosnoveni lider opozicije i pripremio svoju SSP za neke naredne izbore.

foto: Ana Paunković

Đilas je do te mere pobesneo kad je video da je provaljen i da su fotografije sastanka s Malinovićem osvanule u Kuriru, pa je odmah sutradan, kako saznajemo, otišao do kafića „Dolče“ i najpre ispitivao zaposlene, a zatim od njih zahtevao da mu pokažu i snimke sa sigurnosnih kamera. Đilasu ni to očito nije bilo dovoljno, pa je u toku jučerašnjeg dana na svom Tviter nalogu objavio te snimke i pozvao čitavu javnost da identifikuje muškarca koji ga je slikao! On je čoveka optužio da radi za BIA, da ga špijunira, da je ciljano došao u kafić samo kako bi njega slikao.

Krivično delo

Ljuban Karan, stručnjak za bezbednost, kaže za Kurir da je Đilas javna ličnost, te da ko god da ga je slikao i objavio njegove slike nije napravio nikakvu grešku, pogotovo imajući u vidu da je u tom trenutku bio na javnom mestu i nije bio u situaciji koja odaje njegovu intimu.

- To nije ni prestup, ni krivično delo, niti upotreba tih fotografija može da bude sporna. Ovo pak što on radi jeste krivično delo, jer on kao javna ličnost obavlja privatnu istragu i vrši pritisak na ljude da mu daju na korišćenje sredstva koja nisu javna (snimci bezbednosnih kamera). Za to treba posebna dozvola, te je sve što je on uradio nedozvoljeno i krivično delo - istakao je Karan.

Miroslav Bjegović, profesor Fakulteta bezbednosti, poručuje da se postavlja pitanje kako bi se ovakvi pojedinci ponašali prema običnim građanima i koje bi zakone uveli da su kojim slučajem na vlasti.

foto: Kurir

Iz BIA danas ovim povodom nisu ništa odgovorili. Đilas nije odgovorio na naš poziv.

Hit TAJNI AGENT JUČE SAM POZVAO ĐILASA Čovek koji je uslikao Đilasa u kafiću, a čiji snimak je lider opozicije juče objavio na svom Tviteru, sam je juče pozvao Đilasa telefonom nakon što je na Tviteru video da je „tražen“. To je potvrdio i Đilas, opet putem Tvitera.

(Ekipa Kurira / Foto:Zorana Jevtić)

