POLITIČARKE UJEDINJENE U DOBA KORONE: SLUŠAMO STRUČNJAKE, Strah pobeđujemo uz ljubav i solidarnost!

Izborna kampanja u doba korone je obustavljena, a sve razlike u politici stavljene su u sasvim drugi plan.

Priče tri političarke iz tri različite stranke s kojima smo razgovarali o danima provedenim u vanrednoj situaciji pokazuju da danas svi hodaju u istim cipelama - i ministarka s bebom, i opoziciona poslanica iz Novog Sada, i psihijatar s bolesnim članom porodice. Strahove, kažu, pobeđuju uz ljubav i solidarnost s drugima.

foto: Marina Lopičić

Manje druženja

Ministarka pravde Nela Kuburović, koja je pre tri nedelje dobila ćerku Mašu, pažljivo prati uputstva stručnjaka.

- Pažljivo pratim uputstva Ministarstva zdravlja i naših doktora. Sama činjenica da sam tek nedavno postala mama dosta je smanjila moje društvene aktivnosti. Pozivam sve građane da slušaju i poštuju preporuke lekara i svoje države, jer je to od suštinske važnosti. U ovim trenucima moramo da budemo solidarni, jer od ponašanja nas samih zavisi naše zdravlje, ali i zdravlje drugih sugrađana, posebno onih najstarijih i već bolesnih - naglasila je ona za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

I potpredsednica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov spada u odgovorne građane i kaže da je posebno ljute puni kafići i šetališta.

Odgovornost pre svega

- Ozbiljno sam shvatila sve mere i bukvalno su mi jedine aktivnosti odlazak do prodavnice i apoteke i nošenje namirnica roditeljima. Najteže mi pada što njih ne viđam i što su mi susreti sa sestrom i devetomesečnom sestričinom sada i retki i vrlo kratki. U Novom Sadu kafići i kej su puni, a roditelji su prekid nastave u školama shvatili kao raspust. To me baš ljuti, jer mislim da u ovom trenutku svi moramo da budemo odgovorni - objašnjava Jerkovljeva za Kurir.

Iako joj je porodična situacija i bez vanrednog stanja veoma teška, potpredsednica Narodne stranke i psihijatar Sanda Rašković Ivić uspeva da prebrodi strahove: - Trenutak je kad se članovi porodice nužno zbližavaju, ali i kada često dolazi do trvenja. Danas svako komunicira sa svojim strahovima i zato se moramo osloniti na ljubav, solidarnost, literaturu, razgovor... Jesam u teškoj situaciji jer imam majku od 88 godina, koju obilazim i snabdevam, i supruga, koji je zbog teške bolesti prisiljen da povremeno odlazi u bolnicu. Međutim, uspevam da pratim sve to. Strogo se pridržavamo preporuka struke. Dezinfikujemo stvari, nosimo maske i rukavice i vodimo računa u kojoj odeći idemo napolje.

Korisni savet PRAVIM DOMAĆI ASEPSOL foto: Zorana Jevtić Sanda Rašković Ivić nam je otkrila i kako se snašla u situaciji kada nije bilo da se kupi asepsola. - Dezinfekcija je vrlo važna i kada nisam našla u apoteci asepsol, napravila sam domaću varijantu od alkohola (70 odsto), gela aloje vere i nekoliko kapi ekstrakta čajnog drveta. Taj rastvor pomaže da sa površina uklonimo bakterije i viruse - objašnjava naš sagovornica.

Kurir.rs/ Ivana Kljajić Foto: Marina Lopičić, Beta/Dragan Gojić

Kurir