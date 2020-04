VUČIĆ PORUČIO OPOZICIJI: Dajte neku donaciju kad su neki od vas opljačkali Srbiju za stotine miliona evra

"Najbolje je da ne postojim, jer šta god da uradim oni će nešto da kažu. Kada ih ne pominjente, krivi ste. Oni nište drugo ne rade po ceo dan, osim što napadaju vladu i mene, osim izliva mržnje", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara kako komentariše napade od strane opozicije.

Hajde uradite nešto, pa da bude i kampanja, dodao je on.

"Dajte neku veliku donaciju, pošto su neki od vas opljačakli ovu zemlju i zaradili stotine miliona evra. Ali, nemoj da dajete 100 evra ili 10.000 ili 50.000 evra. Dajte 10 ili 20 miliona evra svojoj zemlji dok se bori protiv korona virusa", poručio je predsednik.

Kaže da nije video da su se neki, kako kažu Nišlije, "brknuli u džep".

Pobedićemo mi to i izborićemo se mi u svemu ovome i bez njih, dodao je Vučić.

Na pitanje kako komentariše to što ljudi iz SzS pozivaju da se pijace otvore, iako stručnjaci kažu da su one najopasnija mesta za širenje virusa, kao i to što sa druge strane navodno brinu o radnicima Jure i daju im podršku da obustave rad.

Vučić je rekao da će samo jedan njihov zahtev ponovo prokomentarisati, a to je što su predlagali da penzioneri izađu na ulicu i šetaju između 18 i 19 sati i istakao da bi u tom slučaju, da su svi istovremeno izašli na ulice, imali više mrtvih u Srbiji nego što danas ima u celom svetu.

Po pitanju Jure, kaže da nije dovoljno upućen, ali da je istina uvek na pola.

"To je privatna južnokorejska kompanija, oni daju maske i zaštitne rukavice i molim ih da naprave nešto veći razmak između ljudi", rekao je Vučić.

Ipak, primetio je, one koji misle da će socijalizam da se vrati i da će država da iz ćupa daje pare svima koji su nezadovoljni - to se neće dogoditi nikada.

"Imaćemo najbolje mere i najsnažniju moguću podršku države, ali da država plati sve, to neće biti moguće i to niko ne treba ni da sanja", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

