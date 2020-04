VLADIMIR MARINKOVIĆ: Politička i ljudska nula Saša Radulović kritikuje mere protiv korone

"Već više od mesec dana Saša Radulović, samozvani lider udruženja građana „Dosta je bilo” kritikuje mere u borbi protiv virusa Covid-19 Vlade Republike Srbije, kriznog štaba, predsednika Vučića, medicinsku struku, iznoseći najmonstruoznije neistine i nebuloze i to na konferencijama za medije koje drži u holu Narodne skupštine Republike Srbije sa svojim saradnicima, bez zaštitne opreme, izlažući zaposlene u parlamentu velikom riziku, kaže se u saopštenju Vladimira Marinkovića", potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije i člana SNS.

"To da je on neodgovoran i diletant, građani Srbije jako dobro znaju, a koliko ih Radulović poštuje pokazao je time što nije kročio više od godinu dana u Narodnu skupštinu, sve do početka ove velike krize, koja je za ozbiljne i odgovorne ljude veliki zdravstveni, bezbednosni i ekonomski izazov.

Ilustracija foto: Filip Plavčić

On je isključivo tokom svog bivstovanja u parlamentu pokazao intersovanje samo za to da primi platu i da se na račun njegovog pokreta, udruženja građana slije novac iz budžeta na konto osvojenih mandata 2016. Godine, iako ga je od tada od 15 saradnika i poslanika njih 13 napustilo. Koliko je politički irelevantan govori I činjenica da je ostao i bez poslaničkog kluba u parlamentu i bez podrške ionako malog broja građana koji mu je svojevremeno pružio poverenje.

On na tim konferencijama za medije govori o teorijama zavere, o tome da građani u sred pandemije treba sasvim normalno da se kreću i funkcionišu, te da kritikuje struku i vladu koja je donela ozbiljne i pravovremene mere kako bi sačuvala živote i našu ekonomiju, priča o zaveri Nemačke protiv celog sveta a posebno Srbije, većinom ordinarne gluposti i nebuloze.

Ali, danas je Radulović nadmašio sam sebe. Posle njegove konferencije za medije izašao je ispred ulaza u parlament, fotografisao se pored kutija sa vizirima koje su pripadnici MUP-a, zaposleni u parlamentu, pa i ja lično pakovali da se kao donacija firme „Bg reklam” odvezu u Institut za javno zdravlje Batut i jos 12 bolnica širom Srbije, kako bismo pomogli da naši medicinski radnici u svakom gradu, opštini, svakoj bolnici budu bolje i kvalitetnije zaštićeni. Ali, avaj, Radulović je uradio ono što najbolje zna u svom životu, fotografisao se pored kutija sa vizirima i napisao da ih “dovlačimo” kako bi pravili kako on to kaže cirkus u skupštini iduće nedelje kada je izvesno da ćemo imati sednicu parlamenta, koju isto tako treba pripremiti uz najviši nivo odgovornosti i bezbednosti kada su u pitanju i zaposleni i narodni poslanici koji će

učestvovati u radu. Slikao se, napisao twit, slagao, eto to je rezime njegovog društvenog i političkog rada na nivou paramecijuma. Pa Raduloviću, sram te bilo, iako je od tebe, mnogo je!

Ilustracija foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Borba sa virusom Covid-19 je za njega cirkus. Borba za svaki život, nabavka potrebne opreme, spašavanje radnih mesta i kompanija su, valjda, za njega smešni. Da iole voli ovu zemlju, kao narodni poslanik bi valjda obezbedio bar 10 maski ili rukavica za one kojima je to najpotrebnije ali ne, lepše je iz udobne fotelje twitovati, a u parlamentu slikati se i kriviti Vučića zbog ličnih frustracija.

Na sreću za naš narod i našu državu Radulovića se posle izbora više niko neće ni sećati, a građani Srbije će u narednim decenijama da pričaju o auto-putevima, fabrikama, radnim mestima, osnaženoj vojsci, obrazovanju, nauci koji su već nekoliko godina plod vizije predsednika Vučića koji je od naše zemlje napravio ekonomskog lidera u regionu i pouzdanog partnera najvećim svetskim silama, kao i zemlju u kojoj naša deca imaju budućnost", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs)

Kurir