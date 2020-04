KURIR SAZNAJE! PUKLA TIKVA U SAVEZU ZA SRBIJU: Đilas i Jeremić u svađi zbog tajne diplomatije

BEOGRAD - U Savezu za Srbiju ponovo je varničilo, jer su Vuk Jeremić i Dragan Đilas na jučerašnjem sastanku lidera koalicije ušli u ozbiljnu svađu oko budućeg nastupa pred međunardnim institucijama.

Prema saznanjima Kurira, lider Narodne stranke žestoko je zamerio Đilasu, koji vodi Stranku slobode i pravde, što javno saopštava komunikaciju srpske opozicije s predstavnicima EU, pre svega evroposlanicima i drugim akterima iz inostranstva.

- Jeremić je tokom ovog telefonskog sastanka opozicionih lidera čak optužio Đilasa da se ne razume u diplomatiju, pa diplomatske kontakte ovakve prirode pretvara u marketing. Jeremić je uporno objašnjavao Đilasu da je loše što se javnost obaveštava o pismima koja se upućuju međunarodnim akterima. Vuk je na kraju upitao Đilasa: "Možemo li nešto pametnije da smislimo? Ako ne možemo, onda moramo da budemo svesni da smo time odustali od ozbiljnog angažovanja s Evropljanima" - otkriva naš izvor upoznat s detaljima ovog razgovora.

Kako otkriva izvor Kurira, Đilas je rekao da ne razume o čemu Jeremić priča i odbio je sve njegove zamerke. Đilas je poručio da će se njegova Stranka slobode i pravde obratiti Evropskom parlamentu. Onda je pozvao i ostale stranke da krenu njegovim putem, što je dodatno razljutilo Jeremića. Naš sagovornik kaže da je na sastanku zaključano da se ipak piše Evropskom parlamentu i da ih SzS obavesti o tome da će stići pismo.

Jeremić je Đilasa podsetio da je i sam učestvovao u ovim diplomatskim aktivnostima u ime Saveza.

- Nisam za prekid komunikacije s Evropljanima, ali sam protiv toga da se na sva zvona objavljuju naša pisma njima, pa čak i unapred najavljuju. Imam izvesna iskustva u diplomatiji i to se u diplomatiji ne radi, osim ako nije isključivo u marketinške svrhe, a onda to podrazumeva da svi akteri to znaju, uključujući i one kojima pišemo - poručio je Jeremić Đilasu, a prenosi naš izvor.

Lider Narodne stranke je apelovao na ostale lidere da učine SzS jedinstvenim i da se odustane od prakse da se pojedine članice Saveza obraćaju pojedinačno predstavnicima međunarodne zajednice.

(Kurir.rs)

Kurir