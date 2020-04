VULIN: Poslanici kojih danas nema u parlamentu odgovor su na samo jedno pitanje

Vulin je rekao da svako ko se danas nalazi na sednici parlamenta pokazuje brigu prema budućnosti Srbije i poštovanje prema zemlji.

"Šta mi mislimo jedni o drugima, to ćemo da raspravimo na izborima ili lično, bar građani znaju da se mnogi od nas ne menjaju, već držimo do uverenja. Ali, oni koji nisu ovde su odgovor na pitanje ko to neće da sluša i ko neće da sasluša drugoh", rekao je Vulin.

On je naveo da su predstavnici vlasti tu i čekaju raspravu, sa ili bez argumenata.

"Ali, da izađete napolje, da stojite, lažete i primate državne pare i pričate kako ste odgovorni, bolji od drugih, kako oni koji su ovde ne predstavljaju naciju i državu", rekao je Vulin.

Ministar je naveo da su donete mere od prvog dana napadnute, ali ne sa stručnog stanovišta, već su postojali, kaže, neprekidni i nepovezani napadi sa svih strana.

foto: Marina Lopičić

"Imali smo medije koji namerno lažu o situaciji na Beogradskom sajmu, kako počinje štrajk glađu Mi to onda proveramo, razgovaramo sa pacijentima.. i nema ništa od toga. Ali, za sat vremena kada postane vest u medijima, ljudi se uzbune ", rekao je Vulin.

Dodao je i da predsedniku Vučiću nije bilo dovoljno što mu je sin oboleo, već je morao da čita sluša i pravi se da ga to ne pogađaja.

"Nijednog trenutka nije prestala, ne politička borba, nego podmukla broba protiv svoje zemlje", rekao je Vulin.

Na reči lidera LDP Čedomira Jovanovića da se njemu “na primer, ne sviđa politika Aleksandra Vulina, ali da bez obzira na to smatra da vanredno stanje nije vreme kada treba da se izdaju saopštenja u kojima se traže nečije ostavke”, Vulin je odgovorio konstatacijom da se “raduje što Jovanović ne podržava njegovu politiku".

"Daleko bilo, građani bi mogli da pomisle da sam se približio DOS-u, a to bi bilo neprihvaljtivo. Ja skupštinu nikad nisam palio, niti bih, nisam učestvovao u pljačkaškim privatizacijama, nikada ne bih približio Srbiju NATO-u Drago mi je što se prepoznaje razlika između naših politika i verujem da će i na sledećim izborima građani umeti to da ocene", rekao je Vulin.

