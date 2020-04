MAJA ISKLJUČILA MIKROFON VULINU! U halu ušao Živković, pa krenulo dobacivanje! Evo zašto je reagovala Gojković VIDEO

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković isključila je mikrofon ministru odbrane Aleksandru Vulinu, jer se, po njenoj oceni, neprimereno obratio opozicionom poslaniku Nove stranke Zoranu Živkoviću, koji je ušao u plenumsku salu.

Živković je do danas bojkotovao sednice skupštine, a više puta je isticao da je on za to da poslanici budu u sali i da to što ne dolazi u parlament znači da želi da se solidariše sa ostalim predstavnicima opozicije.

Vulin se na sednici na kojoj se raspravlja o potvrđivanju vanrednog stanja i merama vlade koje su donete u tom periodu, ironično obratio Živkoviću, kada ga je ugledao na ulasku u salu, rečima “da mu je drago” što je došao da kaže ono o čemu je govorio u holu, te dodao da je predsednik Nove stranke govorio u “napadu mržnje”.

Gojković je pozvala Vulina da ne vređa poslanika i da se ne ponaša na isti način kao neko kome skreće pažnju na ponašanje.

Gojković je objasnila da je svojom reakcijom sprečila svađu.

