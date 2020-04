VUČIĆ O IZBORIMA: Kampanja počinje čim se ukine vanredno stanje, bez masovnih javnih okupljanja

On je rekao da će o tome u ponedeljak razgovarati na sastanku sa svim predstavnicima partija sa kojima je imao sastanak i kada je uvedeno vanredno stanje.

"Možemo da se dogovorimo da ostavimo još tri ili četiri dana da bi svi mogli da se spreme za nastavak izborne kampanje i da tada kažemo Republičkoj izbornoj komisiji da zaseda, a od trenutka kada zaseda kreće da teku izborne radnje i ostaje još 38 dana, ima još mnogo vremena za kampanju", rekao je sinoć Vučić za RTS.

Upitan da li je situacija u vezi sa koronom možda prilika da razgovara i sa predstavnicima stranaka sa kojima do sada nije razgovarao, Vučić je rekao da on nema sa tim nikakav problem i da su dobrodošli svi koji žele da razgovaraju i učestvuju u izborima.

"Ko god želi da pokaže bilo kakvu inicijativu, ja ću biti srećan da razgovaram, to je moj posao. Ali da razgovaram o tome kao što sam slušao da izbori budu kada neko želi i kada misli da njemu odgovara, to nije realno", naveo je Vučić, a na konstataciju novinara da su i to teme za razgovor, predsednik je odgovorio da će se u Srbiji izbori održati po zakonu.

Istakao je da u Srbiji izbore neće određivati "neko sa strane" kada će izbori da budu, već, još jednom ponovio, zakoni Srbije.

Vučić je rekao da prvih 15 dana od početka kampanje neće u njoj učestvovati, jer će se baviti predsedničkim poslom, te je svojim političkim neistomišljenicima poručio "da će imati ogromnu prednost".

"Kampanja će biti tehnički komplikovana, ali sa mnogo više televizijskih emisija. Potpuno je izvesno da do 15. juna niko neće da se igra sa tim da organizuje masovne skupove i da niko neće da bude toliko neozbiljan da kaže narodu: "Nije nam stalo do vašeg zdravlja"", rekao je Vučić.

On je istakao da će broj ljudi na javnom mestu zavisiti od epidemiološke situacije u zemlji, ali da stranka na čijem je čelu neće "puniti Arenu i zvati 100.000 pristalica".

"Tu je naša stranka najviše hendikepirana, kao najveća i kao ona koja to realno može da napravi, jer mi te slike nećemo moći da pošaljemo, ali s druge strane, to je negde fer. Fer je, jer će građani moći da se odluče za ideje, programe i planove, a ne za to ko je veći, snažniji i jači i ko može da napravi bolju sliku", ukazao je Vučić.

Vučić kaže i da ni SNS-u sad ne odgovaraju izbori, ali da će "morati to da progutaju".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir