UKIDANJE VANREDNOG STANJA SLEDEĆE NEDELJE! Vučić: Ne bih isključio tu mogućnost! A EVO ŠTA ĆE BITI SA POLICIJSKIM ČASOM

POLICIJSKI ČAS OD SUTRA DO SUBOTE U 5: Vučić ide pred Štab s ovim predlozima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Oko" na Javnom servisu gde govori o popuštanju mera i važnim pitanjima u doba epidemije koronavirusa - Ne bih isključio mogućnost da ukinemo vanredno stanje tokom sledeće nedelje, a u tom slučaju neće biti ni policijskog časa više - rekao je Vučić. On je rekao da misli da je moguće da se dogodi da se sledeće nedelje ukine vanredno stanje, dodajući mi "želimo da odemo iz vanrednog stanja". Za to je, naveo je, potrebno sačekati da bude sedam dana dobrih rezultata u borbi porotiv korona virusa kao prethodna tri dana Policijski čas inače počinje u četvrtak 30. aprila u 18 časova i traje do subote u 5 ujuturu,to ne važi za penzionere Predsednik je saopštio i ekskluzivnu vest, a to je da je Srbija prvi kvartal završila sa rastom BDP. - Iako je došla korona, bićemo u prve tri zemlje po stopi rasta u Evropi - rekao je Vučić. - Ništa u svetu više neće biti isto, to mi je rekao i predsednik Makron u poslednjem razgovoru, pa čak i Angela Merkel. Iznenadićete se koliko ćemo napredovati, stizaćemo razvijene zemlje mnogo pre nego što mislite. Za nas će biti veliki problem april i maj, da bismo se digli, zato počinjemo da radimo punom parom, zato smo ostavili ljudima ovu subotu i nedelju da mogu da se pripreme za rad od ponedeljka. Moraće da bude brzo otvaranje granica. To ćemo da rešimo i brzim testovima - kaže predsednik Srbije. #rts #srbija #serbia #kriznistab #karantin #izolacija #policijskicas #beograd #belgrade #koronavirus #coronavirus #covid19

