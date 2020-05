ANA BRNABIĆ: Fašizam u Srbiji ne prolazi! Nasilje je jedina politika Obradovića, Đilasa i Jeremića

"Najsnažnije osuđujem novi akt fizičkog nasilja Saveza za Srbiju koji je bez svake sumnje jedina politika Obradovića, Đilasa i Jeremića. To smo videli u Skupštini Srbije u sredu, to smo mogli da vidimo ispred Predsedništva i to ponovo gledamo na ulazu u parlament", navela je Brnabić.

Ona je istakla da nasilje i fašizam u Srbiji nikada neće proći jer, kako je navela, "deklarisani ljotićevci poput Boška Obradovića nikada nisu i nikada neće imati u građanima Srbije imati svoje saveznike".

Brnabić je istakla da će Vlada Srbije poštovati parlament i da će uraditi sve da bi bio sačuvan najviši zakonodavni dom od svake vrste vandalizma.

Predsednik Dveri Boško Obradović, nekoliko poslanika i simpatizeri stranke "blokirali" su danas stepenište na ulazu u Dom Skupštine Srbije, a u jednom trenutku došlo je i do guranja Obradovića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, kao i sa poslanikom Marjanom Rističevićem.

Na dnevnom redu današnje sednice je Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

