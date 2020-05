JOVANOVIĆ O IZJAVAMA OBRADOVIĆA: To je deficit inteligencije. Ako je ovo prihvatljivo, eskaliraće na nekom drugom planu

Jovanović kaže da je ovo što rade Dveri izraz frustacije i nemoći.

On je rekao da je bilo i ranije teških situacija u Skupštini Srbije, ali su one uvek bile sa povodom, a da jučerašnje delovanje Obradovića na stepenicama parlamenta nije bilo takvo.

Ističe da ga juče bilo sramota i da bi ovo trebalo da bude prvi vikend posle ukidanja vanrednostg stanja u kome ima boljih tema ta razgovor, ali da će to sada biti zapostavljeno i pričaće se o ovako nečemu.

„To su trećerazredne siledžije, barabe koji tako ne bi mogli da se ponašaju ni u tru ujutru u nekoj jazbini pored Ibarske magistrali...Mi u Skupštini bi trebalo da budemo uzor društvu jer kako će se onda ponašati ljudi u nekoj firmi, naša deca, ako je ovo prihvatljivo eskaliraće i na nekom drugom planu“, rekao je on.

foto: Zorana Jevtić

Komentarišući izjave Obradovića da je to bila pobuna protiv nedemokratske vlasti, Jovanović kaže da je to „deficit inteligencije“.

„Fašizam jeste jaka reč, ali nema druge reči za ponašanje Obradovića, koji širi mrznju, organizuje proteste protiv migranata , ne postuje žene, ni starije Brine me ako je to primer za celu zemlju, onda ćemo na svakom koraku i porodici imati to i tako se šalje loša poruka“, rekao je Jovanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir