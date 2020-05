SKANDAL OBRADOVIĆ I ĐILAS FALSIFIKOVALI IZJAVU PREDSEDNIKA Nakon propalih protesta optužuju ga za lažno priznanje Kosova

BEOGRAD - Nakon divljanja ispred Skupštine i prebijanja narodnih poslanika, pokušaja nasilnog upada u Predsedništvo, čelnici Saveza za Srbiju crtaju metu na čelu prededniku Srbije Aleksandru Vučiću, lažno ga optužujući za izdaju srpske teritorije, Kosova i Metohije i to tako što su probali da falsifikuju njegovu izjavu!

Naime, odmah pošto je lider Dveri Boško Obradović saopštio da počinje štrajk glađu, poput poslanika Miladina Ševrlića, zbog navodne izdaje Kosova, u pojedinim medijima bliskim Draganu Đilasu istovremeno su počele da kruže falsifikovane izjave predsednika Vučića, očigledno s ciljem da njegove rečenice montažom dobiju sasvim drugi smisao!

Portal Direktno, blizak Đilasu, objavio je članak sa naslovom "Vučić: Kosovo će dobiti nezavisnost na celoj teritoriji" uz video snimak predsedikovog intervjua koji je još pre godinu dana, 5. maja 2019, dao za TV Pink, a čiji su kontekst i tema bili potpuno drugačiji od onog što sada pokušavaju da poture.

Najjednostavnijim uvidom u pomenutu izjavu koju je Vučić pre godinu dana dao za TV Pink, a koja je svima dostupna na internetu, jasno je da je njegova poruka bila da želi da sasluša predloge rešenja svih političkih opcija za KiM, te da opozicija radi protiv sopstvenog naroda, sprečavajući ga da se bori za KiM.

Izjavu predsednika, odgovarajući na pitanje novinara da pojedini tvrde da je "Vučićevo rešenje za KiM propalo, a da ga nismo ni čuli" i njegov stav o rešenju kosovskog čvora prenosimo u celosti:

- Kažete niste čuli šta sadrži taj predlog, a ja sam saglasan, niste čuli. Što ste ga napadali od prvog momenta, kako možete da napadate nešto što niste čuli, pa glavu ste mi otkinuli, ne mislim fizički, već metaforično. A niste ni čuli o čemu se radi. Pošto ne znate više kako ćete da me kritikujete sad vam kažem da je propalo jer ste svi skočili za gušu da me hvatate. Sad kažete - pa nismo ni čuli. Čekajte, pa što ste onda napadali to sve? Što ste rušili sve a niste ni čuli, niste ni hteli da čujete jer su svi slojevi društva bili pozvani u dijalog oko KiM. Mnogi su se odazvali, mnogi su govorili, neki su govorili hoćemo podelu, neki su govorili nećemo ništa, neki da žele zamrznuti konflikt. Oni nisu govorili ništa, nikada, osim što su uvek bili protiv svega što sam rekao - naveo je predsednik i dodao:

- Vi morate uvek i u svakom trenutku da se ponašate na odgovoran način i da dobro razumete to što je interes zemlje. To nije posao jednog, petoro ili desetoro ljudi, to je posao svih ljudi u zemlji. To je ono u čemu je Nemačka ispred nas, mnoge protestantske zemlje Evrope ispred nas. Kod njih nema lakih rešenja, nećete vi moći da uverite njihovog birača da će nešto da bude lako ako glasaš za nekoga. Ne, on dobro zna da nema lakih rešenja i on hoće da učestvuje u tome i vidi na koji način može da pomogne. Dodao je da nije nije "tražio ni od koga podršku". - Nažalost, ja danas dobro razumem da ono što sam nudio nije moglo da prođe zbog strahovitog pritiska pojedinih zemalja, njihovih obaveštajnih službi koje su pokrenule kompletne agenture po različitim zemljama. Političke, medijske i mnoge druge da rade apriori protiv takvog rešenja i to uz najlicemerniju poruku obuhvatajući i one koji su za nezavisno Kosovo u celini i one koji su tobože velike patriote pa će da nam govore kako je i Kačanik, veliko srpsko mesto.

Svi oni su mislili isto jer važno je bilo, jedni su imali zadatak a drugi su koji imaju rodoljubiva osećanja ali nedovoljno odgovorna išli ogromnom snagom da sve sruše. Evo, uspeli ste, ja vas pitam šta je rešenje sad osmim što će Kosovo biti, ne mojom voljom i ne zato što ću ja da ga priznam ili neko dok sam na vlasti, ali će u budućnosti ukoliko ostane sve ovako kako smo se mi neodgovorno ponašali i na moju žalost i žalost mnogih drugih dobiti nezavisnost i suverenost na celoj svojoj teritoriji. Pa ću onda da pitam mnoge ove stručnjake koji su protestovali i govorili sve moguće stvari - a izvinite, ljudi, što ste to radili? Kako je moguće da niste mogli da sagledate realnost, hajde ako običan čovek ne može da sagleda realnost, a što vi niste sagledavali? Što ste ometali mogućnost da Srbija izvuče nešto i za svoj narod i svoju zemlju - upitao je tada Vučić.

Podsetimo, urednik portala koji je pokušao da falsifikuje Vučićeve reči, Igor Velimirović, osim ostalih ispada, bio je i osuđen zbog seksualnog uznemiravanja maloletnice, a o čemu je Kurir pisao.

