VUČIĆ O 3 GODINE NA MESTU PREDSEDNIKA: Grešio sam, ali sam se borio i trudio da pokažem ljudima da nisu pogrešili!

"Ovo su stvari koje ostaju, revolucionarne u koje ne verujete dok ne vidite. Mnogo sam srećan što sam danas ovde, to ne mogu ni da sakrijem. Hvala našim kineskim partnerima na velikom trudu, radu i angažmanu. Hvala srpskim i kineskim radnicima na marljivom radu. Do Pazove imaćemo 12,13 minuta vožnje, dok će se do Novog Sada, stizati brzim vozom iz Beograda za 30 minuta. I to je u Srbiji moguće, iako smo mislili da nikada neće biti. To drastično povećava životni standard ljudi i protok robe kroz našu zemlju, što je izuzetno važno za našu privredu. Moramo da razvijamo centralnu Srbiju i osnažimo jug Srbije. Ovo je dokaz kako svojim radom možemo da menjamo stvari."- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta, deonica Beograd-Stara Pazova.

