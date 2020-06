PRITISAK NA REM! Zekićeva žestoko po Mariniki: Nećemo ti podnositi raport

Tepićeva napala člana saveta REM Slobodana Cvejića zbog uređivačke politike pojedinih medijskih kuća, na šta joj se on pravdao, a što je šokiralo članicu tog regulatornog tela Oliveru Zekić

Marinika Tepić, potpredsednica SSP Dragana Đilasa, napala je člana saveta REM Slobodana Cvejića, te u otvorenom pismu izvređala čoveka samo zato što joj se ne dopada uređivačka politika pojedinih medija!

Na to je odgovorila članica REM Olivera Zekić, koja neće da dozvoli da se na takav način vrši pritisak i urušava ugled ove institucije!

Tepićka je, naime, Cvejića prozvala zbog, kako je rekla, "usvajanja neverovatnih izveštaja REM o zastupljenosti političkih aktera na nacionalnim televizijama".

Cvejić je nije ostavio da dugo čeka, već joj se ekspresno pravdao.

"Pre ulaska u Savet REM nisam imao potpunu predstavu koliki je obim posla koji REM obavlja i koliko su neki od tih poslova složeni, pre svega zbog zakonskih nedoslednosti. U ovom trenutku još uvek verujem da ovaj savet ima kapacitet da iznutra izvrši reformu i trudiću se da doprinesem tom kapacitetu. Ako budem spoznao da je to nemoguća misija, povući ću se", poručio je, između ostalog, Cvejić.

S druge strane, Olivera Zekić oštro je odbrusila Cvejiću zbog pravdanja Đilasovoj potpredsednici.

"Malo je reći da sam zgranuta Vašom potrebom da brže-bolje odgovorite, sve pravdajući se, nikom drugom, nego Mariniki Tepić. I sramota me je, što jedan član nezavisnog regulatornog tela, predstavnicu jedne političke opcije doživljava kao razrednog starešinu, a delove njene, političke agende, kao domaći zadatak. Sramota me je zbog raporta koji ste joj podneli, ne vodeći ni jednog trenutka, računa o tome da vam je posao zaštita, ne Marinike Tepić, bilo koje politike, nego, upravo nezavisnosti tela u kojem sedite".

Olivera Zekić je podsetila da je pre dve godine branila odluke Saveta REM-a od samog ministra kulture, pripadnika vladajuće političke opcije.

"Branila sam, tu nezavisnost, i od vlasnika najveće privatne televizije. Branila sam je od Saveza za Srbiju, na isti način na koji bih je branila i od SNS. I posle toga, Vi dođete, sa idejom da ste Bogom dani da nas reformišete, i to tako što ćete od nas napraviti servis raznih Marinika Tepić. Samouslugu, u kojoj smo mi ništa više od kasirki, i iz koje one mogu da uzmu, šta, kako i kada hoće. Gospodine Cvejiću, da Vas podsetim, takve Marinike su to već radile, pre ovog saziva Saveta REM. I, slobodno proverite, dolazile su u REM i mirno falsifikovale naše izveštaje o izbornim procesima", poručila je Zekićeva i nastavila:

"I ako Vaša 'Reforma' treba da nas vrati na to, a sudeći po izveštaju koji podnosite Mariniki, treba, verujte mi da ću lično da Vam se suprotstavim, a ubeđena sam da će isto da urade i ostali članovi Saveta. Savet, koji bi kažnjavao televizije zato što ne prenose Marinikine halucinacije o tome kako se u Moroviću gaji marihuana, a ne kokoške, nećete doživeti, gospodine Cvejiću. Zato što mi kokoške nismo. I zato što Marinika, ni bilo ko drugi, ne može da nam kaže: "Iš".

Olivera Zekić dodaje da može samo obrnuto, baš zbog nezavisnosti tela u kome Cvejić sedi.

"Ono će ostati nezavisno, od svakog udvorišta i ulizištva politikama, koje ste tako smerno pokazali. Niste Vi Savetu REM da promene u sferi elektronskih medija dogovorate sa bilo kojom strankom, pošto takve promene, uvek i isključivo, samo strankama i odgovaraju. Gospodine Cvejiću, od trenutka kada ste postali član Saveta, nije se desilo, a nije ni pre toga, bar ne od kada sam ja članica Saveta, da taj Savet raportira, bilo kome, pa ni vlasti. Nije se desilo ni da nas bilo ko iz vlasti zove, traži nešto, zahteva, da nas pritiska, opominje. Kada je ministar kulture pokušao, odgovorili smo, na jedini mogući način. Podsetili smo ga da ne može, da neće moći, nikada, da utiče na naš rad, na našu nezavisnost. Pošto i Marinika Tepić pledira da bude vlast, zašto joj, unapred, nudite Regulatorno telo za elektronske medije, na tacni? Zašto pokazujete da ste spremni da toj i takvoj vlasti podnosite račune?", pita se Olivera Zekić i dodaje:

"Sve što ste radili u Savetu REM, za svojih prvih 100 dana u njemu, nije nešto što treba da objašnjavate politikama, gospodine Cvejiću. Vi ste, da sve bude još smešnije, izabrani u Savet REM, na predlog Srpske napredne stranke, ali se baš i ne sećam da je neko iz SNS tražio da mu se pravdate za sve što radite. Ne, pravdali ste se, Mariniki Tepić".

"Bravo!", poručuje Zekićeva Cvejiću i nastavlja:

"I pritom ste, čak, zaboravili da kažete da niko u Savetu REM, osim nekih zakonskih odredbi, baš kao i logike, nije imao ništa protiv vaših 'inicijativa'. Prva, ona o potpisivanju zajedničke izjave sa televizijama je odbačena, zbog proste činjenice da mi, Savet REM, nad tim televizijama sprovodimo zakon, te je dosta besmisleno da se, sa njima, na nešto obavezujemo. To bi bilo, gospodine Cvejiću, kao da sudija sa kradljivcem, kojeg je osudio, potpiše izjavu, da više neće da kradu. Ni sudija, ni kradljivac. Druga inicijativa, o pravilniku o rijalitijima, prosleđena je stručnim službama REM, da pronađu zakonske mogućnosti da se on napravi. Treća je bila - da se sankcioniše vlasnik TV Pink, zbog ozoniranja. I osim što je, ona sama, svodila REM na rijaliti, ova inicijativa je odbačena zbog zakona koji pravi jasnu razliku između puke priče o ozoniranju i dobijanja neke koristi od istog. Vlasnik TV Pink nije prodavao ozon na tezgi, u Knez Mihailovoj, niti je bilo koga terao da se ozonira, a i da je jeste, verujem da bi to bio posao za policiju, a ne za Regulatorno telo za elektronske medije".

Članica Saveta REM podseća da su ostale inicijative Cvejića bile vezane za sam način rada Saveta, za procedure i tehničke detalje, poput onog kada je, kako kaže, tražio onlajn sednice.

"Takođe, tri puta ste glasali za preseke koje naše Stručne službe prave, prateći izbornu kampanju, da bi onda, odjednom, glasali protiv poslednja dva preseka, što se, nekako baš poklopilo sa nezadovoljstvom koje su, tim presecima, pokazale razne Marinike. Pitala bih Vas, da sam iole zlobna, da li je i to vrsta raporta, gospodine Cvejiću?"

Govoreći o Pravilniku, Olivera Zekić podvlači:

"Kada je reč o Pravilniku, koji smo propisali za rad javnih medijskih servisa, kao i o preporukama koje smo uputili komercijalnim televizijama, mislim da je red da se prisetite da su i preporuke i pravilnik bile deo istog paketa, onog koji Vas je i doveo u Savet REM. Preporuke, pravilnik i tri plus dva nova člana. Kako ste pristali da budete deo tog paketa, tada, a onda, odjednom, smetaju vam njegovi drugi delovi? No, sve je to manje važno, od činjenice da ste pokazali onu osobinu koje se većina ljudi stidi. Odgovorili ste na komandu Marinike Tepić, kao da ste joj kućni ljubimac".

Na kraju, Olivera Zekić je poentirala:

"Vi, član nezavisnog Regulatornog tela. I ne bih Vam pisala, da niste, tim činom, srozali i naš ugled, a ne samo Vaš. A to je nešto, što ne mogu da dozvolim. Goran Petrović, Radoje Kujović, Aleksandar Vitković, Višnja Arandjelović, Zoran Simjanović, Judita Popović, Aleksandra Janković...nisu, gospodine Cvejiću, ničiji kućni ljubimci. Niti će to biti. A Vi, ako želite, slobodno, ali u svoje ime, i bez nas. Mi ćemo ostati nezavisno Regulatorno telo, uprkos Vašim naporima. I svakoj Mariniki ćemo reći: "Iš!" Kada to jednom budete probali, gospodine Cvejiću, shvatićete razliku, između kokoši, i ljudi".

Kurir.rs/I.Ž.

