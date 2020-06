PREDSEDNIK VUČIĆ: Pomogli smo Italiju sa oko 10 miliona evra! Zamerano mi je što sam rekao istinu!

PANČEVO - Srbija je pomogla Italiji u borbi sa korona virusom sa ukupno oko 10 miliona evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da mu je bilo zamerano što je rekao da nije postojala solidarnost između zemalja EU, iako su oni to jedni o drugima govorili.

"Rekao sam šta sam imao i onda su me svi napali. Kao što znate latinsku poslovicu o Jupiteru, a koju mi drugačije prevodimo: Ono što priliči Bogu ne priliči volu. Ja, kao predstavnik male zemlje, valjda nisam imao pravo da primetim istinu", kazao je Vučić na TV Pančevo.

Mi smo pomogli Italiji i to mnogo, naglasio je Vučić, dodajući da je pomoć bila vredna 8,1 milion evra, ali sa organizovanih 10 letova to iznosi ukupno oko 10 miliona evra.

"To je bila velika pomoć, to je od jedne male zemlje. Uvek će neko da kaže - ko ste vi da izigravate nekog igrača i nas da kritikujete iako su i oni jedni o drugima to govorili, ali najklaše je kritikovati Srbju jer nismo deo EU".

Vučić ističe da je njemu važno da se Srbija dobro snašla u krizi, kao i da će Srbija dodatno da snaži zdravstveni sistem, jer se ne zna šta nas čeka u budućnosti po pitanu korone.

"A, što se tiče politike, bilo je i biće licemerja i dvostrukih standarda, još više nego ranije. Na to morate da se naviknete", dodao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pančevo)

