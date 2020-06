ĐURIĆ O BORBI ZA KiM: Sve zavisi od toga koliko će Srbija biti jaka

"Ako Srbija postane prosperitetna zemlja koju hoće da saslušaju u međunarodnoj zajednici, imaćemo šansu da se izborimo za KiM. Mi se nalazimo u 631. godini od Kosovske bitke, i ovo sigurno neće biti godina u kojoj će naša borba za KiM prestati. Sve zavisi od toga koliko ozbiljno budemo radili u narednim godinama", rekao je Đurić u razgovoru sa lazarevačkim aktivistima SNS, među kojima su mnogi poreklom sa KiM.

Kako se navodi u saopštenuu SNS-a, on je istakao da je Srbija, upravo zahvaljujući dalekovidoj politici predsednika Aleksandra Vučića, u proteklim godinama obezbedila mir i stabilnost i mogućnost da se pre svega ekonomski oporavi od svih problema kroz koje je prošla.

Đurić je dodao da je važno u narednih desetak dana osigurati da se kritična masa ljudi u Srbiji okupi oko prioriteta državne i nacionalne politike, i da, umesto velikog broja malih stranaka kojima je lako manipulisati, na čelu Srbije bude snažna SNS koja će odlučno i nepokolebljivo upravljati državnim poslovima.

"Nikada se više ne sme ponoviti situacija da strane ambasade donose odluke o budućnosti Srbije i da odluke vlade idu na odobravanje stranim diplomatama. Naša stranka i naš predsednik imaju kapacitet da takvim pokušajima uplitanja u naše unutrašnje stvari kažu ne", rekao je Đurić.

Prema njegovim rečima, Srbija ima šansu da sa Aleksandrom Vučićem i SNS na čelu, pretekne sve države regiona u mnogim ekonomskim aspektima, i da je zato 21. jun, dan izbora, presudan datum za budućnost države.

"Mi ne radimo od danas do sutra, od ovih do narednih izbora, već gledamo 30 ili 40 godina unapred. To davno u Srbiji nije bilo, i to je Aleksandra Vučića učinilo državnikom. Političari obično razmišljaju od izbora do izbora. Vučić razmišlja decenijama unapred i sme da građanima kaže i ono što im se ne sviđa", rekao je Đurić.

On je izrazio uverenje da će građani, suočeni sa ozbiljnim argumentima i parametrima o uspešnosti SNS, podržati nastavak državotvornog pravca koji trasira predsednik Aleksandar Vučić.

U poseti naprednjacima u Lazarevcu danas je bio i član Glavnog odbora SNS i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, dodaje se u saopštenju SNS-a.

(Kurir.rs/Tanjug)

