MILO NASTAVLJA S TEROROM SPC I SRPSKOG NARODA! Amfilohija teraju na sud, ruše svetinje, VLAST U STANJU LUDILA I PARANOJE

Nikšićanin Miroslav Koprivica (35) postao je pravi heroj jer je odbio da bagerom sruši konak u okviru manastira Svetog Vasilija Ostroškog kod Ulcinja.

Kada je shvatio šta treba da se sravni sa zemljom, samo je sišao sa bagera, prekrstio se i otišao, ispričali su očevici. U razgovoru za Kurir Koprivica je to i potvrdio, ali nije želeo da detaljnije govori o tome u javnosti, navodeći da nikad ne bi uništio ničiji verski objekat.

Upravo zbog ovog konaka podignuta je i prijava protiv Mitropolije crnogorsko-prizrenske SPC i mitropolita Amfilohija. Iako je konak već srušen, ulcinjska policija je podnela prijavu protiv mitropolita Amfilohija zbog navodne ilegalne gradnje konaka, a u prijavi stoji da postoji sumnja da je objekat građen bez prijave i dokumentacije, što se tereti kao krivično delo.

Konak ipak nije moglo da spase ni to što je bagerista Miroslav otišao i odbio da obavi „posao“. Njega je za tili čas porušio radnik građevinske firme „Vilusi kompani“.

Zbog objave na Fejsu u pritvoru SRBE UHODE KRIMINALCI Nov incident zabeležen je juče ujutru u Bijelom Polju kada je policija uhapsila Miljana Đukića, člana Demokratskog fronta i funkcionera NSD. Policajci su došli u njegov „Srpski klub nove srpske demokratije“, stavili su mu lisice na ruke i priveli ga u Bijelo Polje zbog jedne objave na Fejsbuku. Odmah posle puštanja Đukić je ispričao za Kurir da ga saslušali, a da u ponedeljak mora da se pojavi na suđenju: - Jednostavno se vrši progon srpskog naroda. Upadaju, hapse, progone... Ovde je srpski narod ugrožen, prate nas paravojne formacije iz kriminalnog miljea. Ako se ovako nastavi, Crna Gora je na ivici građanskog rata.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže za Kurir da se, sudeći po poslednjim događajima, ali i prijavi protiv mitropolita Amfilohija, nastavlja progon srpskog naroda i svetinja Srpske pravoslavne crkve od strane režima predsednika Mila Đukanovića.

IZVEŠTAJ: STEJT DEPARTMENT O SPORU VLADE CG I SPC Vernici SPC su mirno protestovali foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Stejt department u godišnjem izveštaju o verskim slobodama u Crnoj Gori posebnu pažnju posvetio je spornom Zakonu o slobodi veroispovesti i pravnom statusu verskih zajednica. Podsetio je na proteste „stotina hiljada“ vernika Srpske pravoslavne crkve zbog njegovog usvajanja. Navodi se da SPC snažno kritikuje Zakon o slobodi veroispovesti, da su stotine hiljada vernika SPC protestovale širom zemlje, uglavnom mirno i gotovo svakodnevno otkako je zakon usvojen. Dodaje se i da je na nekim protestima bilo izolovanih nasilnih incidenata protiv policije, uz, kako se tvrdi, podstrekavanje na nasilje na internetu. U izveštaju se ističe i da je policija ponekad sprečavala pripadnike Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) i SPC da simultano sprovode verske aktivnosti na pravoslavnim lokacijama, navodeći kao razlog strahovanje od potencijalnih sukoba.

- To je klasično zastrašivanje ljudi na delu i u koordiniranoj akciji režima. Ne preza se ni od koga, ne rade samo na tome da zaplaše građane nego i da se visoki crkveni velikodostojnici ponize i uplaše. Ruši se imovina SPC, svetinje, podižu se prijave... To je stanje ludila i paranoje koje je teško bilo zamisliti pre izglasavanja onog naopakog zakona. Umesto da režim shvati da je pogrešio, on nastavlja da srlja iz greške u grešku i celu Crnu Goru dovodi u strašnu opasnost - zaključuje on.

Kurir.rs/ Silvija Slamnig

