(UŽIVO) VUČIĆ NA TV PRVA: U prljavoj kampanji uništavaju život mom sinu da bi mene slomili!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Prva tema na TV Prva, a na pitanje o napadima na sina Danila je rekao da je to organizovana kampanja napravljena sa ciljem da se on fizički i psihički slomi.

foto: Screenshot Prva TV

- Svaki čovek misli da je dobar roditelj. Ja sigurno nisam najbolji, ima mnogo boljih od mene. Ne mogu da plačem ni kukam jer se ovde radi o uništavanju života jednog dečaka. Za mene je mnogo važnije da pričam o ljudima, ali kao moram da odgovorim na sve, negde sam kriv za to što se njemu dešava. On nije išta zgrešio, to i ne kažu, ne kažu ni da se bahato ponašao, nije ni čašu razbio. Ja sam bio mnogo gori nego on u njegovim godinama. On je kriv što je negde s nekim bio. Ko ste vi da odlučujete o tome? Reč je o jednoj groznoj kampanji koju vode ljudi koji su obećali da ću ih zapamtiti. Oni nastavljaju prljavu kampanju. Pa ko je sumnjiviji od vas koji ste zemlju opljačkali rekao je Vučić.

- Neću da skrećem temu. Ako va sinteresuje, da vam ispričam nešto što će svakoga povrediti. Deca i kad su mala ne ide uvek potaman. Moj ćerka i sin su teško podneli razvod koji sam imao. I onda kad idete kroz sve to, uvek osećate nkeu vrstu krivice, i trudite se, ali uvek mislite da to nije dovoljno. A onda kada vam neko pošalje tu vrstu mafijaške poruke, "nisi u stanju svoju decu da zašitiš", pa nisu oni Danilu i MIlici crtali mete, rekao je Vučić.

Vučić je zatim pročitao nekoliko užasnih tvitova koji su upućeni njegovoj deci.

foto: Screenshot Prva TV

- Oni su u pravu, nisam uspeo da zaštitim svoju decu. Ja sam bio gori sa 19, 20 godina, ne postoji Zvezdin i Partizanov navijač koga ne poznajem. Moji roditelji su sa mnom imali problema. Danilo nije ukrao, radi u prodavnici, nije diler. Moj sin radi u prodavnici. Ne stidi se i ponosi se svojim poslom i ima platu od 550 evra, rekao je Vučić.

Kako je rekao, ne napadaju njegovog sina jer je on sam nešto zgrešio, što se, dodaje, vidi po tome, da niko ne spominje da je Danilo učinio neko krivično delo, niti prekršaj, nije se, kaže, ni posvađao, ni slomio čašu, već je kriv što je negde s nekim bio, a bio je sa momkom koji je navijač, inače drugog kluba, koji nema veze sa bilo kojim mafijaškim klanom i nikada nije gonjen za bilo šta osim tuče.

foto: Screenshot Prva TV

- Ako ste sa Tasovcem, onda ste član Filharmonije, ako ste sa Ajom Jung, onda igrate balet. Ako ste sa sa nekim za koga se učini da je s druge strane zakona, onda ste i vi tu negde, rekao je Vučić, opisujući mehanizam po kojem se ta kampanja vodi i predstavlja u javnosti.

- Naravno, reč je o groznoj kampanji koju vode ljudi koji su obećali da ću ih zapamtiti, rekao je Vucić.

To su ljudi koji imaju veze sa kriminalcima koji imaju ukupno više od 200 godina zatvora. Ovo sa Danilom je poruka: Vučiću, nisi u stanju da zaštitiš svoju decu, preneo je predsednik.

Ko je iz vlasti rekao gde je vaš sin?

- Izgleda da ga neko uhodi, ima tajkuna koji imaju toliko para, koji su toliko opljačkali, Ja ću kroz ovo da prođem, nadam se da će mi jednog dana deca oprostiti. Ja sam Danila pitao zašto uopšte izlaziš u kafić. On mi je rekao: "Tata, ja sam bio u običnom kafiću, šta sam uradio? Oni mene progone zbog tebe, tata".

Ja sam spustio slušalicu. Više ne znam ni šta da razgovaram. Ali znate kakva je buntovna priroda, rekao je Vučić.

foto: Screenshot Prva TV

Šta se krije iza napada na vašu decu?

- To licemerje je toliko jezivo da su tokom policijskog časa protestovali jer je nečijem ocu rečeno da je lopov. To nije pušteno deci, nego njemu. Na to ste izašli da nameštate kameru da se vidi da plačete, a onda krenuli u kampanju protiv tuđe dece. Dva su razloga. Koga god bih pomenuo rekli bi da je važan i da mi smeta. Drugi razlog je drugačiji. Kažite šta god želite protiv mene, ali šta ste ponudili narodu?", upitao je Vučić i dodaje. Ja da lažem neću.

Suviše se velika mafija okomila na moju decu, suviše bogati ljudi koji ne znaju koliko para imaju. U pitanju su čak i milijarde evra, ulažu se u borbu protiv mene, jer ja ne želim da pristanem na kompromis. Ja sam pre par meseci imao punudu da formiram prelaznu vladu. Dolazili su mi dva predstavnika, jedan iz EU drugi iz Rusije, da mi to nude, ali ja sam odbio.

- Dva su razloga zašto ćutim i ne pominjem im ime. Jedan je taj da ih ne pominjem da ne bi bili važni. A drugi je potpuno drugačije prirode. Kažite šta god želite protiv mene, ali recite i šta ste ponudili narodu. Šta je vaš program? Ja da lažem narod da bih dobijao poene ne pada mi napamet. Suviše se velika mafija okomila na moju decu da bih mogao da ih zaštitim - iskren je Vučić.

foto: Screenshot Prva TV

Amerika ili Evropa kao posrednik u rešenju kosovskog pitanja?

Šta je suštinska razlika u rešenju koji će da nam ponude jedni i drugi. Njihov predlog će biti nezavisnost Kosova, i Evropa i Amerika će tražiti da mi to prihvatimo na ovaj ili onaj način. Glavni pregovori će se voditi pod okriljem Evropske unije, jer smo mi na evropskom putu - rekao je predsednik.

Na pitanje o Kosovu Vučić je još rekao:

- Uvek imamo izbor, ali nam izbori nisu sjajni. NIšta nije divno, ljudi na Kosovu to znaju, zato nam veruju. Naše je da im pomognemo da žive na Kosovu, da još više ulažemo u sve što je neophodno u srpskim sredinama, da držimo administrativnu liniju otvorenu.

Kako je dodao, pritiskaju nas sa svih strana.

- Pritisaka ima, ali ja još nisam čuo šta može da bude rešenje. Do sada nisam nikada dobio nijedno rešenje. Svi vole da postavljaju tehnička pitanja, a ne suštinska.

- MI smo ojačali Srbiju, imamo deset puta jaču vojsku. Biće nam teže u budućnosti, zato nam je potrebna podrška naroda. Treba da znamo da imamo podršku unutar naše zemlje, zato nam je ta podrška važna i 21. juna. Kosovo je nezavisna država, stoji u platformi i Evrope i Amerike, a u našoj je Kosovo deo Srbije. Oni neće da se nađemo na pola puta. Oni hoće da Srbija ne dobije ništa. Albanci neće da govore o ZSO, a mi o tome pitamo u svakom trenutku - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će izlasnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak u Srbiju stići odmah posle izbora.

foto: Screenshot Prva TV

- Kosovo je njihovo čedo, zaljuljali su kolevku, danas je to čedo malo neposlušno. Oni znaju ko su roditelji te države. Neće promeniti svoj stav ni nemačka ni Velika Britanija. Ne znam zašto vam je važno da li će nas za sto staviti Lajček ili Grenel, to neće promeniti ništa. Šta je suštinska razlika u rešenju koji će da nam ponude jedni i drugi. Njihov predlog će biti nezavisnost Kosova, i Evropa i Amerika će tražiti da mi to prihvatimo na ovaj ili onaj način - rekao je predsednik.

Vučić je govorio o tome šta se nalazi u platformi koju će predstaviti Srbija i šta ona podrazumeva.

Dodao je da još nema potvrde. Sam se, kaže, sprema u Moskvu, a može da se desi da 25. ili 26. on ili Ana Brnabić odu u Vašington.

- Da ne vodimo pregovore bili bismo potpuno izolovani. Ja takvu zemlju ne bi mogao da vodim. U razgovore idemo u dobroj veri, ali ne sa belom zastavom. Nećemo dozvoliti da neko ponižava Srbiju, rekao je Vučić.

foto: Screenshot Prva TV

- Ne vidim rešenje koje može da bude jednako nepovoljno po Srbe i Albance. Čekam da vidim šta će Srbiji da bude ponuđeno. Moraće da nam ponude velike, važne stvari, zato je važno da imamo jaku Srbiju. Nama se sve vrti oko Kosova, ali smo do sada uspevali da balansiramo, rekao je Vučić.

Stižemo plate Hrvata za sedam godina

Srbiji je važna EU zbog ekonomske saradnje, ali i Kina, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

- Pričao sam da na dnevnom nivou imamo problem da isporučimo čelik u Smederevu. Niko nije došao, Kinezi su došli. Možda vama ne znači, ali ljudima u Smederevu i te kako znači - rekao je on gostujući u Prvoj Temi na Prvoj TV.

On je podsetio i da su Kinezi, osim što su spasili Smederevo, pomogli i istočnoj Srbiji, kupujući RTB Bor.

- Nemačka zapošljava 70.000 ljudi. Njihove fabrike nam takođe pomažu da imamo rast - rekao je Vučić.

On je govoreći o tome što se u hrvatskim medijima često pominje ovih dana, podsetio da Srbija ima snažniji ekonomski rast.

- Želite li da nam zabranite da se ekonomski takmičimo? Mislim da je to najlepše takmičenje. Nisam nikog uvredio, samo sam rekao da imamo jači ekonomski rast. Oni su 200 godina bili ispred nas, kod njih je danas plata oko 900 evra, kod nas oko 500. Mi ćemo ove godine da imamo pozitivan rast, i verujem da ćemo stići njihive plate za 7-9 godina, a za BDP još brže - naveo je.

(Kurir.rs)

Kurir