MINISTAR MALI: Nema patriotizma u nasilju i haosu! Rušenje, paljenje, bacanje kamenica ne vodi ničemu

Sada je više nego ikada neophodno da budemo ujedinjeni i da kao pobednici još jednom izađemo iz svih kriza, da sačuvamo živote naših građana i da za njih izgradimo bolje sutra. Srbija je demokratska i uređena država, a njeno rukovodstvo se bira isključivo na izborima, a ne nasiljem i na ulici. Bol zbog ostanka pojedinaca na političkoj margini ne sme biti razlog za ugrožavanje zdravlja građana, rušenje Beograda, niti za slanje loše slike u svet, posebno ne u vremenima najvećih izazova u kojima se Srbija danas nalazi. Zato vas molim da vodite računa o sebi, da se sačuvate i da ne zaboravite da je u jeku teška borba protiv koronavirusa. Ne zaboravite požrtvovane medicinske radnike koji se bore za živote hiljada ljudi. Ne zaboravite da im na ovaj način nećete pomoći. Budite odgovorni i prema sebi i prema drugima.

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Jul 8, 2020 at 1:42am PDT