VUČIĆ O ORGANIZATORIMA PROTESTA: Šta drugo da rade dokoni tajkuni nego da probaju nešto na silu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će protiv svih demonstranata koji su prethodne dve večeri sprovodili nasilje u Beogradu i drugim gradovima Srbije biti podneti prekršajne i krivične prijave.

"Čak i pokušaji njihovog delovanja preko pojedinih pravnih insitucija u kojima na sve načine vrše pritiske na ljude, neće uroditi plodom, podnosićemo krivične i prekršajne prijave za sve koji misle da nasiljem mogu nešto da promene", rekao je Vučić za TV Pink.

On se osvrnuo na sinoćni događaj u Novom Sadu, kada su demonstranti bacilli molotovljev koktel i baklje na Gradsku kuću i ponovio stav da su demonstranti u tom gradu uradili ono što mađarski fašisti nisu u Drugom svetskom ratu.

"Odbranićemo mi i Novi Sad i Beograd i Niš i celu slobodnu Srbiju od onih koji misle da pod okrljem noći mogu nešto da naprave", poručio je Vučić.

Upitan kako komentariše izjave lidera SzS da se i večeras okupe, iako zbog epidemiološke situacije to nije preporučljivo, Vučić je naveo da to govori koliko im je više stalo do ličnih interesa, nego do zdravlja građana.

"Šta drugo da rade, dokoni tajkuni koji nemaju pametnija posla, kada su ostali bez skupštinske plate, hajde da probaju sada nešto na silu. Šta drugo da očekujete? Granice su zatvorene, ne mogu da putuju po metropolama, pa, hajde da pravimo haos i nered", rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da je i strani faktor umešan u proteste u Srbiji i da će svi koji su otkriveni i učestvovali u protestima da odgvoraju.

Kod jednog od njih pronađeno je sve, od Morzeove azbuke, do tajnih mapa, rekao je Vučić.

On je dodao da je kod drugog učesnika protesta pronađen pištolj sa prigušivacem.

"Svakakvih tu ima i svi će oni da odgovraju", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

