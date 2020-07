VUČIĆ IZ PARIZA POSLAO JAKU PORUKU DEMONSTRANTIMA: Mene nikad nećete slomiti! Možete samo da me ubijete

Pre susreta sa Makronom, Vučić se osvrnuo na proteste u Beogradu i Srbiji

"Mislim da je pozicija Srbije teža zato što je neko gađao policajce kamenicama. Da plačem i da kukam ne mogu", rekao je predsednik Srbije za TV Pink.

Upitan da li demonstranti miniraju Srbiju po pitanju Kosova, Vučić je odgovorio:

"To je jedna od opcija, ali svakako da ne žele dobro Srbiji. Jasno je po povicima i po svemu da to nema veze sa koronom, a da ima, bilo bi još gluplje. Svakome je potpuno jasno da žele da se dočepaju vlasti bez izbora".

Protesti su počeli pod izgovorom policijskog časa, koga ipak neće biti.

"Voleo bih da smo uveli policijski čas, ovako se bojim. A šta je razlog? Zemlja je ravna ploča? 5G mreža?", zapitao se Vučić i dodao:

"Jedino što realno mogu da urade je da me ubiju"!

Vučić je poslao snažnu poruku:

"Mene da uplaše neće nikad! Mene da slome neće nikad! Glava da mi je na panju, neće me uplašiti. Moraće ili da me ubiju ili da me pobede na izborima"!

Govoreći dalje o protestima, Vučić je rekao:

"Nama nije problem da izvedemo 200.000 ljudi na ulicu, da vide šta je 200.000, a šta 4.000, ali to je opasno".

Predsednik je pohvalio policajce za hrabrost iskazanu tokom prethodna dva dana protesta, a posebno Nebojšu Apostolovića, kome su polomljene obe noge.

