JOVIČIĆ: Đilas zbog vlasti spreman da žrtvuje živote građana

BEOGRAD - Član Predsedništva SNS Aleksandar Jovičić ocenio je danas da to što Dragan Đilas i na dan kada je u Srbiji umrlo 18 ljudi od korona virusa poziva na protest, potvrđuje njegovu želju da zarad dolaska na vlast žrtuje sve ljude.

"Đilas i njegovi poltroni pozivaju na protest i danas, iako je epidemiološka situacija najgora do sada. To je dokaz da je samoživi Đilas, vođen željom da se po svaku cenu dočepa vlasti, spreman da žrtvuje sve ljude, a o ekonomiji Srbije tajkun nije razmišljao ni kada je bio na vlasti, pa je očekivano da to ne radi ni sada", naveo je Jovičić.

Jovičić je zato upozorio građane da ne nasedaju na jeftine trikove Đilasa i nepostojećeg Saveza za Srbiju, jer je kako dodaje jasno da žele samo vlast i ponovno čerupanje budžeta po cenu da se zarazi i umre stotine i hiljade ljudi.

On je upitao da li je Đilasu iko rekao da je neodgovno pozivati ljude kada postoji rizik od ubrznaog širenja virusa, na skupove na kojima se ne drži distanca i ne nose maske. Jasno je da Đilas i njegove sluge ne razmišljaju o zdravlju i životima, a jos manje o ekonomskim posledicama njihovog nasilnickog ponašanja, ukazao je Jovičić.

Dodaje da ne treba posebno pričati kako investitori gledaju na upad u Skupštinu, sprečavanje prolaska hitne pomoći, nasilje i nered na ulicama, na 118 povređenih policajaca od kojih su nekima i obe noge polomljene, kako će se sve to odraziti i na investicije i sliku o Srbiji koju je predsednik Aleksandar Vučić uz mnogo truda i napornog rada uspeo da učini boljom i lepšom.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Tanjug/ Tara Radovanović

