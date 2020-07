TAČI U HAGU, 2. DAN: Nastavljeno ispitivanje! Njega, Veseljija i druge iz optužnice terete za skoro 100 UBISTAVA

HAG - Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači došao je oko 13.30 u prostorije Specijalizovanih veća i tužilaštva na nastavak ispitivanja, koje je počelo u ponedeljak, preneli su prištinski mediji.

On je juče nakon ispitivanja, koje je trajalo više od šest sati, izjavio da je sve vreme slušao o tehničkim pitanjima koja su mu postavljali predstavnici Tužilaštva i njegov pravni zastupnik.

Tači se, kako je sam saopštio, nalazi u Hagu na poziv specijalizovanog tužioca, koje tu informaciju nije potvrdilo. To tužilaštvo je 24. aprila podiglo optužnicu protiv njega za niz ratnih zločina na Kosovu i Metohiji, a sada se ona nalazi kod sudije zaduženog za njeno preispitivanje i donošenje odluke o potvrđivanju, saopštilo je krajem juna Specijalizovano tužilaštvo.

Prema saopštenju tužioca, Tači, Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice terete se za skoro 100 ubistava.

Žrtve krivičnih dela iz optužnice su stotine lica čiji je identitet poznat i među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politicki protivnici.

U decembru 2011. godine, švajcarski senator Dik Marti, izvestilac Saveta Evrope, objavio je izveštaj u kome je navedeno nekoliko bivših vođa Oslobodilačke vojske Kosova koji su umešani u ratne zlocine.

Kosovska skupština usvojila je zakon o osnivanju Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva u avgustu 2015. godine.

Njihovo sedište je izmešteno u Hag zbog bezbednosti žrtava i svedoka predstojećih postupaka.

Do oktobra nećemo saznati za šta je Hašim Tači optužen

Šest sati je juče u haškom specijalizovanom tužilaštvu trajalo saslušanje predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija. Ostalo je nepoznato ne samo na koja pi0tanja je odgovarao, već i sadržaj predloga optužnice. Advokat Branislav Tapušković nekadašnji "prijatelj suda" u Haškom tribunalu, slaže se sa ocenama da to nećemo saznati do oktobra, kada bi sudija za prethodni postupak trebalo da odluči da li će optužnica biti potvrđena.

Advokat Branislav Tapušković navodi za RTS da je nejasan razlog odlaska kosovskog predsednika Hašima Tačija u Haški tribunal, jer optužnica protiv njega još nije potvrđena. Za sada se jedino zna da predlog optužnice Tačija tereti za niz ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji, uključujući i ubistvo 100 lica.

"Nikako da saznamo zašta je on optužen i nećemo skoro to ni saznati. Po nome što sam u vestima juče i jutros čuo - Hašim Tači je tamo otišao i rekao je da je juče bio razgovor samo između njegovih branilaca i predistražitelja oko tehničkih pitanja. Tako će se to i završiti. Mi ovoga puta sasvim sigurno nećemo saznati ništa o optužbama koje se odnose na njega", ocenjuje Tapušković. Navodi da se prvo čulo da Tači samoinicijativno odlazi u Hag, pa da ide na poziv tužioca, a onda da ga pozivaju iz suda.

"Međutim, to je sve bilo apsolutno nelogično, jer optužnica nije stupila na pravnu snagu. On bi sledeći put trebalo da ode onda, ako zaista bude optužen, što nećemo saznati sasvim sigurno, kako je prognozirano i od mnogih stručnjaka, pre oktobra do kada treba da odluči sudija za prethodni postupak", objašnjava Tapušković. Kako kaže, izvesno je da je Hašim Tači u Hag otišao na razgovore tehničke prirode. "On je još uvek neko ko obavlja dužnost kosovskog predsednika i uveren sam da će se sve učiniti da se u narednim razgovorima koji se tiču sudbine Kosova, on vodi glavnu reč", navodi Tapušković.

Najs nije dostavio dokaze za zločine u Žutoj kući

Na pitanje koliko je etički da Džefri Najs, koji je bio haški tužilac, sada bude advokat Hašima Tačija, Tapušković navodi da nije neobično da neko ko je bio tužilac jednog dana postane advokat.

"Tri godine sam se ja sudarao sa njim u Haškom sudu tokom suđenja Slobodanu Miloševiću. Ali, raditi u jednom krivično-pravnom slučaju gde su postajali određeni dokazi u jednom momentu kao tužilac, a sad je moguće da će na osnovu tih istih dokaza raditi kao branilac je nešto što je nezapamćeno, to je nešto što se apsolutno kosi sa svim principima, to ne bi smelo da se dogodi", ocenjuje Tapušković.

Kako kaže, u tom predmetu postajali su neoborivi dokazi kakvi su se zločini u Žutoj kući događali.

"Džefri Najs je bio dužan da nama prijateljima suda kao i samom optuženome dostavi sve optužujuće i sve oslobađajuće dokaze. Međutim, on je teško povredio pravila koja su važila pred tim sudom i nije ta dokumenta koja su neoborivo dokazivala da je ta Žuta kuća postojala sa svim svojim zločinima nama dostavio", ocenjuje Tapučković.

Dodaje da se naknadno utvrdiolo da je Dik Marti potegao to pitanje i došao uHaški tribunal da uzme te dokaze i da su ti dokazi uništeni, međutim, kako kaže gost Jutarnjeg dnevnika, ti dokazi nisu uništeni već su sklonjeni i ako bude zatrebalo nekad nekome, oni će se pojaviti

"To njegovo ponašanje samo po sebi već u najvećoj mogućoj meri kompromituje ga i kao tužioca, a sad će tu svoju ulogu da iskoristi u odbrani onoga koji je trebao da odgovara ili da bar bude optužen", ističe Tapušković.

