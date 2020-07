MARINKOVIĆ VIĐEN NA ČELU SKUPŠTINE AKO TO MESTO UZME SNS: Evo koji ga kvaliteti preporučuju za novog šefa parlamenta

Vladimir Marinković, član Srpske napredne stranke i potpredsednik Skupštine u prethodna dva saziva, ima velike šanse da bude predsednik parlamenta, ukoliko naprednjaci prilikom formiranja nove vlade odluče da zadrže funkciju šefa ove institucije za svog čoveka, saznaje Kurir.

Zna rad parlamenta

- Marinković je u čak prethodnih šest godina bio potpredsednik Skupštine i od svih drugih potpredsednika u poslednjem sazivu najčešće je on zamenjivao Maju Gojković na mestu predsedavajućeg. Kada je on predsedavao sednicama, bilo je najmanje pritužbi ostalih poslanika, pre svega onih iz redova opozicije, na njegov rad. Poznaje funkcionisanje skupštinske administracije u mali prst, što mu je ogromna prednost - kaže izvor Kurira i dodaje da su Marinkoviću veliki plus i kontakti sa stranim ambasadama.

- Marinković je sam izgradio svoju mrežu kontakata, nije se oslanjao na stranku (donedavno je bio u SDPS Rasima Ljajića). Član je velikog broja grupa prijateljstava, a posebno je ulagao u odnose s predstavnicima SAD - dodaje naš izvor.

On je, navodi dalje, jedan od nekoliko srpskih političara koji dobijaju redovan poziv za Molitveni doručak u SAD.

Jaki kontakti sa SAD

- Sve to kad se uzme u obzir, preporučuje ga za novog šefa parlamenta. Ništa još nije izvesno, naravno, ali on ima zaista velike šanse da bude na čelu Skupštine - navodi izvor Kurira.

Marinković je bio dugogodišnji član SDPS, a u martu je obelodanio da prelazi u SNS, ali i da je s nekadašnjim šefom Ljajićem ostao u korektnim odnosima.

U razgovoru za Kurir Marinković navodi da ni sa kim nije razgovora o pomenutoj temi.

- Zadovoljan sam da budem narodni poslanik, posvećen sam radu u parlamentu. Zna se ko donosi odluku o tome. Gde god da me stranka i šef stranke rasporede, maksimalno ću se posvetiti tom poslu - ističe on.

KO JE VLADIMIR MARINKOVIĆ Zanimanje: profesor univerziteta osam godina je bio poslanik

šest godina je bio potpredsednik Skupštine Članstvo u skupštinskim odborima Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Odbor za prava deteta

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Članstvo u grupama Izrael (predsednik)

Republika Koreja

SAD

Suvereni malteški red (predsednik)

Ukrajina

Pakistan (predsednik)

Irak (predsednik)

Gvatemala (predsednik) * Podaci sa sajta Skupštine

I oni nisu bez šansi Kladionice isticale i Mariju Obradović foto: Marina Lopičić I Marija Obradović, potpredsednica SNS i poslanica te partije, pominjala se kao mogući šef Skupštine. Kako su procenjivale kladionice, ni Obradovićeva nije bez šansi za glavnu fotelju u Skupštini. A kako kažu poznavaoci političkih prilika, ukoliko SNS odluči da pravi koaliciju sa Spasom Aleksandra Šapića, razmatra se i mogućnost da upravo toj političkoj opciji pripadne mesto predsednika parlamenta.

Rasim Ljajić Radio bi to dobro, podržaćemo ga foto: Zorana Jevtić Rasim Ljajić, Marinkovićev nekadašnji stranački šef, kaže da bi Marinković taj posao radio korektno i da će ga oni, ako ga SNS predloži, podržati. - To je mesto koje će SNS odrediti. Ako ga predlože (za mesto predsednika parlamenta), svakako ćemo mi glasati za njega. Sigurno bi taj posao radio korektno - naveo je Ljajić.

