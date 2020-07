VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE DATO U EKSKLUZIVNOM INTERVJUU ZA KURIR Drugi put u životu postao sam student! POKAZAO INDEKS FOTO

Po drugi put u životu sam postao student, ovoga puta - Visoke sportske škole strukovnih studija @sportskaizdravstvena, u želji da postanem košarkaški trener za klince. Ne biste verovali koliko sam srećan što posle mnogo godina krećem u ostvarenje dečačkih snova. 🏀

