SJAJNE VESTI ZA VAKCINU OD VUČIĆA: Bićemo među prvih 20 zemalja! Trudićemo se da bude besplatna za sve građane

"Rezultati koje ćemo imati govoriće o tome koliko smo uspešniji od drugih i to zahvaljujući teškim merama koje smo donosili i uticali na ekonomski život. Kada su u pitanju železnički koridori, krenuli smo u razgovore za izgradnju brze pruge Beograd-Niš. Verujemo da možemo da obezbedimo kompletan završetak do 2023. godine. Za nas je od izuzetnog značaja da imamo kompletnu prugu do granice sa Severnom Makedonijom. To bi ekonomski dramatično ojačalo našu zemlju. Od izuzetnog značaja za ljude u Srbiji su i putevi, gde ćemo uložiti ogroman novac, to je ono što pravi drugačiji životni standard i to je ono što predstavlja drugačiju Srbiju. Kanalizaciona i vodovodna mreža je takođe od ključnog značaja i to suštinski rešava probleme ljudi. Ovo su stvari koje su za nas važne i veoma sam zadovoljan merama koje smo donosili. Predaja nije opcija, pobedićemo!"- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti.

